Apple iPhone OS 3.1.2 güncelleştirmesini yayınladı

Haber Editörü
Apple, iPhone OS 3.1 ile ortaya çıkan ve yurtdışındaki kullanıcılarda daha sık görülen tepkisizlik sorunununda içinde bulunduğu bazı yazılımsal sorunların giderilmesi için yaklaşık 240Mb'lık iPhone OS 3.1.2 güncelleştirmesini iTunes'dan yayınladı.
iPhone,iPhone 3G ve iPhone 3Gs ile iPod Touch'larla uyumlu olan güncelleştirme aşağıdaki sorunların düzeltilmelerini sağlıyor;
• Ara sıra görülen ve iPhone'un uyku durumundan çıkamamasına neden olabilecek bir sorun giderilmiştir.
• Yeniden başlatılana dek hücresel ağ servislerini kesintiye uğratabilecek belirli aralıklarla meydana gelen bir sorun giderilmiştir.
• Duraksız video yayını sırasında ara sıra uygulamanın çökmesine neden olan bir hata giderilmiştir.
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3.1.2. sürümünü satın aldım fakat ipod touch'ıma bir türlü yükleyemiyorum. yükleme bittiğinde bağlantı problemi var deyip sonlandırıyor. ne yapmalıyım?
aynı sorunu bende yaşıyorum şu anda telefonum açıkken ulaşılamıyor o yüzden yeni versiyonu yükleyip denicem bende
• Ara sıra görülen ve iPhone'un uyku durumundan çıkamamasına neden olabilecek bir sorun giderilmiştir.
nihayettttttttttttttttt!!!!
wifi süper oldu
tavsiye ederim
batarya çok iyi
jb cıkmıcak sanırım bu gıdısle