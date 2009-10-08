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Apple iPhone OS 3.1.2 güncelleştirmesini yayınladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
49,8b
1
46
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple iPhone OS 3.1.2 güncelleştirmesini yayınladı
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Apple, iPhone OS 3.1 ile ortaya çıkan ve yurtdışındaki kullanıcılarda daha sık görülen tepkisizlik sorunununda içinde bulunduğu bazı yazılımsal sorunların giderilmesi için yaklaşık 240Mb'lık iPhone OS 3.1.2 güncelleştirmesini iTunes'dan yayınladı.

iPhone,iPhone 3G ve iPhone 3Gs ile iPod Touch'larla uyumlu olan güncelleştirme aşağıdaki sorunların düzeltilmelerini sağlıyor;

• Ara sıra görülen ve iPhone'un uyku durumundan çıkamamasına neden olabilecek bir sorun giderilmiştir.
• Yeniden başlatılana dek hücresel ağ servislerini kesintiye uğratabilecek belirli aralıklarla meydana gelen bir sorun giderilmiştir.
• Duraksız video yayını sırasında ara sıra uygulamanın çökmesine neden olan bir hata giderilmiştir.


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aylakadam81 9 yıl
arkadaşlar telefon açıkken çekmeme sorunu arkadaşında dediği gibi push özelliği. Bende de aynı sorun oluştu ebudy vardı onu kaldırdım ve sorun çözüldü. Ebudy , massenger gibi programları kaldırınca sorun kalmıyor
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antibody 9 yıl
arkadaşlar
3.1.2. sürümünü satın aldım fakat ipod touch'ıma bir türlü yükleyemiyorum. yükleme bittiğinde bağlantı problemi var deyip sonlandırıyor. ne yapmalıyım?
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar çekmeme sorunu genelde 3g den kaynaklanır.3 g nın cok ıyı cekmedıgı ve cok az cektıgı yerlerde bu sorun cıkaar.bunun ıcın band secenegını gsm secersenız duzelır dıye tahmın edıyorum.cunku ben aynı sorunu windows mobile omnia da yasadım ve boyle cozdum.
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si-nan 9 yıl
selam arkadaşlar 3gs 16 gb alıp bende aranıza katıldım bi sorum olucak aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa bilirlerde bi yol gösterirlerse sevinirim tel normal ana ekrandayken home tuşuna basınca arama kısmına geçişte ve bi kez daha basınca normal menüye dönüşte belli bi takılma oluyo teli kapatıp açınca düzeliyo gayet ekışkan çalışıyo ama beş altı saat sonra bakıyorum takılma yine oluyo arka planda çalışan bişeyde yok şuda oluyo bazen tuş kilidi aç simgeside takılarak gidip geliyo bunu niye yapıyo bi firkri olan varmı ? ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar çekmeme sorunu genelde 3g den kaynaklanır.3 g nın cok ıyı cekmedıgı ve cok az cektıgı yerlerde bu sorun cıkaar.bunun ıcın band secenegını gsm secersenız duzelır dıye tahmın edıyorum.cunku ben aynı sorunu windows mobile omnia da yasadım ve boyle cozdum.
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DH Misafiri 9 yıl
febahadır
aynı sorunu bende yaşıyorum şu anda telefonum açıkken ulaşılamıyor o yüzden yeni versiyonu yükleyip denicem bende
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7nbitirdin 9 yıl
bende şimdi yüklüyorum hayırlısı olsun.. inşaallah iphone bozulmaz :D
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ilkker 10 yıl
evet bazen kendi degisiiyor.bazen de manuel.
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haQQo 10 yıl

• Ara sıra görülen ve iPhone'un uyku durumundan çıkamamasına neden olabilecek bir sorun giderilmiştir.



nihayettttttttttttttttt!!!!
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cinman 10 yıl
3.1.2 yükledim iphone 3g için Turkcell cihazına
wifi süper oldu
tavsiye ederim
batarya çok iyi
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Bshady 10 yıl
walla bu güzel haber ama ben açıkçası 3.0 kullanıcısı olarak henüz 3.1.2 ye geçmeyi düşünmüyorum, 3.1 deki problemlerden sonra biraz gözüm korktu açıkçası, bir de en önemlisi 3.1.2 kullanan arkadaşlara sorum olacak: 3.0'dan 3.1.2'ye geçmeye değer mi?
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umutech 10 yıl
3.1.1 ipod versiyonu olduğu için olabilir
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dogussonmez 10 yıl
Vallaha ben yukledım tutamadım kendımı :D yurtdısı deıl benım makına ondan.

jb cıkmıcak sanırım bu gıdısle
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ilkker 10 yıl
3.1.2 yayinlandi sakin update etmeyin diye baslik acmistim. bence o baslikta devam edilmeliydi. umarim yine yurtdisi olup da update eden olmaz
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karantina61 10 yıl
hadi hayırlısı... keşke 3.2 çıksaydı tam stabil halde çalışır durumda...
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3g, kurulum ve
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