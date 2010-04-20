Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPhone OS 4.0 ve SDK'in 2.Beta sürümünü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
16
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

8 Nisan'da düzenlediği etkinlik ile iPhone OS 4.0'ın üzerindeki perdeyi kaldıran Apple, iPhone OS 4.0 ile yazılım geliştirme kitinin (SDK) 2.Beta sürümlerini iPhone Dev Center aracılığıyla yayınladı. iPhone OS 4.0 ve iPhone OS SDK 4.0'ın 1.beta sürümleri 8 Nisan'daki etkinlikten hemen sonra yayınlanmıştı.

Multi-Tasking, daha gelişmiş mail desteği gibi çeşitli yeniliklere sahip olan iPhone OS 4.0, geliştiricilerin uygulama hazırlama aşamasında faydalanabileceği 1500 yeni API ile geliyor. Haziran-Temmuz döneminde iTunes aracılığıyla kullanıcıya sunulacak olan iPhone OS 4.0'ın iPad versiyonuysa son baharda yayınlanacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BrutaL1tY 9 yıl
Makineyi kasmaz da bataryada sorun çıkartıcak gibi =/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underwater 9 yıl
beta kullanan arkadaslar beta 1 den devam edin beta 2 de
kamera calısmıyor fotograf cekerken ana ekrana atıyor.
+ screenshot ta alınamıyor alındı gibi gozukse de kaydetmiyor.
bu arada multitasking gecis animasyonu degisti. linkteki videodan izleyebilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=m2pyfERqMjE


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powerofdreams 9 yıl
Multitasking iyi olacak ama umarım
makinayı kasmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzeyirx 9 yıl
devoloper misin ki nasil indircen ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl

uzeyirx

devoloper misin ki nasil indircen ?


Evet, 3G indirdim 3GS iniyor :)

XCode'u Indirmiyorum zaten :) 3.2 XCode var:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 9 yıl
Hızlı çalışıyorlar maşallah hadi hayırlısı tşk shady ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Hemen indiriyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9913 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Apple ve
2 etiket daha iPhone ipod touch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim