Apple, iPhone OS 4.0 ve SDK'in 2.Beta sürümünü yayınladı

Haber Editörü
8 Nisan'da düzenlediği etkinlik ile iPhone OS 4.0'ın üzerindeki perdeyi kaldıran Apple, iPhone OS 4.0 ile yazılım geliştirme kitinin (SDK) 2.Beta sürümlerini iPhone Dev Center aracılığıyla yayınladı. iPhone OS 4.0 ve iPhone OS SDK 4.0'ın 1.beta sürümleri 8 Nisan'daki etkinlikten hemen sonra yayınlanmıştı.
Multi-Tasking, daha gelişmiş mail desteği gibi çeşitli yeniliklere sahip olan iPhone OS 4.0, geliştiricilerin uygulama hazırlama aşamasında faydalanabileceği 1500 yeni API ile geliyor. Haziran-Temmuz döneminde iTunes aracılığıyla kullanıcıya sunulacak olan iPhone OS 4.0'ın iPad versiyonuysa son baharda yayınlanacak.
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kamera calısmıyor fotograf cekerken ana ekrana atıyor.
+ screenshot ta alınamıyor alındı gibi gozukse de kaydetmiyor.
bu arada multitasking gecis animasyonu degisti. linkteki videodan izleyebilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=m2pyfERqMjE
makinayı kasmaz :D
Evet, 3G indirdim 3GS iniyor :)
XCode'u Indirmiyorum zaten :) 3.2 XCode var:D