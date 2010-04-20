Apple, iPhone OS 4.0 ve SDK'in 2.Beta sürümünü yayınladı

8 Nisan'da düzenlediği etkinlik ile iPhone OS 4.0'ın üzerindeki perdeyi kaldıran Apple, iPhone OS 4.0 ile yazılım geliştirme kitinin (SDK) 2.Beta sürümlerini iPhone Dev Center aracılığıyla yayınladı. iPhone OS 4.0 ve iPhone OS SDK 4.0'ın 1.beta sürümleri 8 Nisan'daki etkinlikten hemen sonra yayınlanmıştı.

Multi-Tasking, daha gelişmiş mail desteği gibi çeşitli yeniliklere sahip olan iPhone OS 4.0, geliştiricilerin uygulama hazırlama aşamasında faydalanabileceği 1500 yeni API ile geliyor. Haziran-Temmuz döneminde iTunes aracılığıyla kullanıcıya sunulacak olan iPhone OS 4.0'ın iPad versiyonuysa son baharda yayınlanacak.