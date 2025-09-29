Giriş
    iPhone Air ve Galaxy S25 Edge'nin pil performansı kıyaslandı: İşte sonuçlar

    Apple'ın yeni ultra ince modeli iPhone Air, pil ömrü konusunda rakibi Galaxy S25 Edge ile kıyaslandı. Air, çok daha küçük bataryasına rağmen rakibiyle aynı performansı sunmayı başardı.

    Apple'ın yeni ultra ince modeli iPhone Air, pil ömrü konusunda rakibi Galaxy S25 Edge ile kıyaslandı. Air, çok daha küçük bataryasına rağmen rakibiyle aynı performansı sunmayı başardı.

    iPhone'ların donanım ve yazılım optimizasyonu sayesinde kendisinden çok daha büyük bataryalı Android telefonlarla yarışabildiğini biliyoruz. iPhone Air, Apple'ın kendi bünyesinde geliştirdiği yeni C1X 5G modemi ve N1 kablosuz yongasıyla bunu bir adım öteye taşıyor. Sadece 3.149 mAh batarya kapasitesiye sahip Air, 3.900 mAh bataryalı Galaxy Edge ile aynı pil ömrünü sunmayı başarıyor.

    YouTube kanalı PhoneBuff’un gerçekleştirdiği kapsamlı testte her iki cihaz da eşit koşullarda sınandı. Test boyunca ekran parlaklığı 200 nit’e sabitlendi, hoparlörler de benzer ses seviyelerine ayarlandı. Ancak iPhone Air’in tek hoparlörü, aynı ses çıkışını verebilmek için daha fazla güç tüketmiş olabilir.

    Test sonucunda iPhone Air, 16 saat bekleme ve 9 saat 58 dakika aktif kullanım süresi elde ederken, Galaxy S25 Edge 16 saat bekleme ve 9 saat 59 dakika aktif kullanım ile sadece bir dakika fazla dayandı. Bu süre hata payı içerisinde olduğu için her iki telefon da aynı pil süresi elde etti diyebiliriz. Tabi bu süreler kullanılan uygulamaların türüne ve test koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

