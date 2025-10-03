Giriş
    iMessage'ı etkileyen iOS 26 hatası: Apple'dan açıklama geldi

    iOS 26'nın yayınlanmasından bu yana bazı iPhone kullanıcıları telefon numaralarıyla iMessage kullanırken sorunlar yaşıyordu. Apple, soruna açıklık getiren destek belgesi yayınladı.

    iOS 26 iMessage hatası çözümü Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26'da iMessage'ın telefon numaralarıyla etkinleştirilmesini engelleyen bir hatayı açıklayan yeni bir destek belgesi yayınladı. Geçen ay güncellemenin yayınlanmasından bu yana bildirilen sorun, aynı numaraya bağlı hem aktif hem de aktif olmayan SIM kartlı iPhone'ları etkiliyor.

    iOS 26 iMessage hatası neden kaynaklanıyor?

    Aniden yeşil mesaj baloncukları görüyorsanız veya telefon numaranız yerine e-postanızdan gönderilen mesajlar görüyorsanız, muhtemelen bu hatayla karşı karşıyasınız demektir. Bu sorun, iPhone'da etkinleştirilmiş kartla aynı numarayı paylaşan etkinleştirilmemiş SIM kart (fiziksel veya eSIM) olduğunda ortaya çıkıyor. Bu durum, iMessage etkinleştirme sistemini karıştırıyor ve numaranızın düzgün bağlanmasını engelleyebiliyor.

    Sorun, "Teslim Edilemedi" hatasıyla gönderilemeyen mesajlar, konuşmaların iMessage yerine SMS veya RCS'ye dönmesi ve giden mesajların e-posta adresinden iletilmesi gibi durumlara yol açıyor. Bazen, Mesajlar ayarlarında aynı numara iki kez görünüyor.

    Apple, bu hatanın genellikle numara taşıma işlemiyle operatör değiştiren, SIM ayarlarını değiştiren veya eskisini silmeden fiziksel SIM'den eSIM'e geçiş yapan cihazlarda görüldüğünü belirtiyor. Apple, aktif olmayan SIM kartın çıkarılıp iMessage’ın yeniden etkinleştirilmesinin çoğu durumda sorunu çözdüğünü belirtiyor.

    iMessage etkinleştirme sorunu çözüm yolları

    iPhone’unuzu iOS 26’ya güncelledikten sonra iMessage etkinleştirme sorunu yaşıyorsanız, Apple’ın önerdiği çözüm yollarını deneyebilirsiniz:

    1. Ayarlar uygulamasını açın ve Hücresel'e gidin
    2. Aynı telefon numarasını gösteren iki SIM olup olmadığına bakın
    3. Etkinleştirilmemiş SIM fizikselse çıkarın
    4. eSIM ise kaldırmak için eSIM'i Sil'e dokunun
    5. Ayarlar'a dönün ve Uygulamalar'ı seçin
    6. Mesajlar'a, ardından Gönder ve Al'a dokunun
    7. iMessage'ı yeniden etkinleştirmek için telefon numaranıza dokunun

    Bu adımları izledikten iMessage, telefon numarasıyla sorunsuzca kullanılacaktır. Çoğu kullanıcı değişikliklerin hemen etkili olduğunu bildiriyor ancak bazı durumlarda sistemin güncellenmesi birkaç dakika sürebiliyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/125367 https://www.macobserver.com/news/apple-explains-ios-26-imessage-bug-and-how-to-solve-it/
