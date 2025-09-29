Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üzen haber: iPhone 17e, iPhone 16e gibi olmayacak

    Apple’ın 2026’da tanıtacağı iPhone 17e, selefi 16e kadar iddialı olmayacak. Yeni model yine uygun fiyatıyla öne çıksa da iPhone 17 ile daha çok belirgin farklar içerecek.

    Üzen haber: iPhone 17e, iPhone 16e gibi olmayacak Tam Boyutta Gör

    Apple’ın 2026’da piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17e, şirketin ürün stratejisinde önemli bir değişimi işaret ediyor. Apple’a yakın kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre yeni model iPhone 16e kadar iddialı olmayacak ve kullanıcıya çok daha net biçimde “bütçe telefonu” olduğunu hissettirecek.

    iPhone 17e beklendiği gibi iddialı olmayacak

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16e, uygun fiyatıyla büyük ilgi görmüş ve birçok kullanıcıya göre temel iPhone 16 modelini gölgede bırakmıştı. Elbette bu gölgede bırakma söyleminin fiyat bağıl olarak görmek gerekiyor. Zira forumlarda ve teknoloji çevrelerinde 16e’nin bazı eksiklerine rağmen fiyat-performans açısından oldukça cazip olduğu sıkça dile getirilmişti. Haliyle birçok kullanıcı doğrudan iPhone 16 almak yerine 16e seçeneğine yönelmişti. Bu, Apple’ın istediği bir şey değiş ve görünüşe göre iPhone 17e’de bu yönde bir adım atılacak.

    Gurman’ın ifadesine göre iPhone 17e, Apple’ın ürün yelpazesinde daha belirgin bir ayrışma yaratacak. Yani tüketiciler, bu modelin neden daha ucuz olduğunu ilk bakışta anlayabilecek. Bu, iPhone 17e’nin temel iPhone 17’ye göre belirgin şekilde daha az özellikle donatılacağı anlamına geliyor.

    Aktarılanlara göre iPhone 17e, 60 Hz ekran yenileme hızı ve kamera tarafında da iPhone 16e’deki donanımı koruyarak gelecek. Buna karşılık cihaz, yeni A19 çipi ile gelecek ve tasarım tarafında güncellenmiş bir görünüme sahip olacak. iPhone 16e, önden bakıldığında iPhone 14’e benzer bir “çentikli” yapıya sahipti. iPhone 17e ise, Dynamic Island tasarımına geçiş yaparak temel iPhone 16’ya daha yakın bir görünüm sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beşiktaş forum eminönü doğubank telefon fiyatları akçay en güzel mahallesi range rover velar yorum nasıl bayılınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum