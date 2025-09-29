Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Apple’ın 2026’da piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17e, şirketin ürün stratejisinde önemli bir değişimi işaret ediyor. Apple’a yakın kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre yeni model iPhone 16e kadar iddialı olmayacak ve kullanıcıya çok daha net biçimde “bütçe telefonu” olduğunu hissettirecek.

iPhone 17e beklendiği gibi iddialı olmayacak

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16e, uygun fiyatıyla büyük ilgi görmüş ve birçok kullanıcıya göre temel iPhone 16 modelini gölgede bırakmıştı. Elbette bu gölgede bırakma söyleminin fiyat bağıl olarak görmek gerekiyor. Zira forumlarda ve teknoloji çevrelerinde 16e’nin bazı eksiklerine rağmen fiyat-performans açısından oldukça cazip olduğu sıkça dile getirilmişti. Haliyle birçok kullanıcı doğrudan iPhone 16 almak yerine 16e seçeneğine yönelmişti. Bu, Apple’ın istediği bir şey değiş ve görünüşe göre iPhone 17e’de bu yönde bir adım atılacak.

Gurman’ın ifadesine göre iPhone 17e, Apple’ın ürün yelpazesinde daha belirgin bir ayrışma yaratacak. Yani tüketiciler, bu modelin neden daha ucuz olduğunu ilk bakışta anlayabilecek. Bu, iPhone 17e’nin temel iPhone 17’ye göre belirgin şekilde daha az özellikle donatılacağı anlamına geliyor.

iOS 26.0.1, iPhone 17 sorunlarına odaklanacak 17 sa. önce eklendi

Aktarılanlara göre iPhone 17e, 60 Hz ekran yenileme hızı ve kamera tarafında da iPhone 16e’deki donanımı koruyarak gelecek. Buna karşılık cihaz, yeni A19 çipi ile gelecek ve tasarım tarafında güncellenmiş bir görünüme sahip olacak. iPhone 16e, önden bakıldığında iPhone 14’e benzer bir “çentikli” yapıya sahipti. iPhone 17e ise, Dynamic Island tasarımına geçiş yaparak temel iPhone 16’ya daha yakın bir görünüm sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Üzen haber: iPhone 17e, iPhone 16e gibi olmayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: