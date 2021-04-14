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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde

    RepTrak şirketi tarafından gerçekleştirilen kurumsal itibar ölçümü, Apple'ın marka itibarı konusunda neredeyse tüm büyük teknoloji şirketlerinin gerisinde olduğunu gösteriyor.
    14 Nisan 2021, 20:30 (19 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde
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    Analiz şirketi RepTrak, marka itibar sıralamasını tüketici geri bildirimlerine göre güncelledi. Apple tüm popülaritesine rağmen listede ilk 10'a giremedi. En yüksek "güven endeksi" dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket tarafından elde edildi.

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    Ayrıca Bkz. "Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor"

    RepTrak, Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında anket metodolojisi kullanılarak toplanan itibar verilerini analiz etti. Şirketlerin güven endeksi; ürün ve hizmetler, inovasyon, çalışma ortamı, vatandaşlık, yönetim, liderlik ve performans gibi göstergelere ilişkin analizler ve medyada yer alan haberlere göre değerlendirildi.

    Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde
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    Kurumsal itibar ölçümünde ilk 10'a giren şirketler şu şekilde:

    1. LEGO Group
    2. Rolex
    3. Ferrari
    4. Bosch
    5. Harley-Davidson
    6. Canon
    7. Adidas
    8. Walt Disney Company
    9. Microsoft
    10. Sony

    Apple nispeten yüksek puan (100 üzerinden 74.9) almasına rağmen 46. sırada yer alarak Microsoft, Google, Intel ve Samsung dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin gerisinde kaldı. Facebook'un itibarı bu kez sosyal ağın ilk 100'e girmesine izin vermedi.



    https://www.reptrak.com/rankings/
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    VS18 (Osman Cengeri) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen scientia
    Hocam aynısı Lego Rolex Ferrari veya Sony için de geçerli degil mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Askaparta 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elma 46. bile olsa haber oluyor dediğiniz gibi. Güya itibarsızmış, itibarlı olanların haberi yok.
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    M mustafa.kerem 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın geri olmasından çok ilk 3 şaşırttı beni
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple hakkında yazılan haberler sükse yapıyor, sıralamalarda çoğunlukla 1.'de olsa 46.'da olsa durum böyle. Dolayısıyla Apple haterlara malzeme çıkarılmış çünkü onlarda Apple'la ilgili haberlerin altında fink atıyor (:
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    E evilknight2000 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee bu kadar kazıklanmaya kim güvenir
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendinizi hala böyle kandırın.
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    X Xloud 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere gel. no1 kimse onu haber yaparsın ama takıntılı herif Apple'ın sırasını haber yapıyor. Birisi de demiş "tilifondan kopyalıyorum pcde çıkıyo mihtişim" batmış gitmiş Huawei bide daha fazla etkileşim sunuyor telefon ve pc arasında direk telefonun ekranda. Hatta Samsung telefonunu mace dex ile bağlayıp pc gibi kullanabilirsin ama iPhoneda yapamazsın geçin şu ekosistem şişirmesini
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    kuasudba 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple'ın tek amacı kullanıcıyı nasıl daha fazla sağabilirim sorusuna cevap bulmak olduğu için olabilir.



    ios iphone kötü demiyorum, her malın alıcısı vardır, ama sonuçta apple ne yaparsa yapsın satın alan bir kitle olduğu için her yeni modelde kazığın boyutu artıyor.

    bence f/p olarak uygun değiller.
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    G gidi (gidi gidi) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    büyük firmalar ve itibar kulağa komik geliyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yani şimdi millet hiç memnun olmadıkları markalardan razı öyle mi ?

    şahsen intel, google, microsoft benden ancak sıfıt (0) puan alabilir.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    En yüksek "güven endeksi" dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket tarafından elde edildi.


    Dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket derken?
    İlk sırada LEGO Group görünüyor.
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