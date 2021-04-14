Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde

Analiz şirketi RepTrak, marka itibar sıralamasını tüketici geri bildirimlerine göre güncelledi. Apple tüm popülaritesine rağmen listede ilk 10'a giremedi. En yüksek "güven endeksi" dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket tarafından elde edildi.İlginizi Çekebilir Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı
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RepTrak, Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında anket metodolojisi kullanılarak toplanan itibar verilerini analiz etti. Şirketlerin güven endeksi; ürün ve hizmetler, inovasyon, çalışma ortamı, vatandaşlık, yönetim, liderlik ve performans gibi göstergelere ilişkin analizler ve medyada yer alan haberlere göre değerlendirildi.
Kurumsal itibar ölçümünde ilk 10'a giren şirketler şu şekilde:
- LEGO Group
- Rolex
- Ferrari
- Bosch
- Harley-Davidson
- Canon
- Adidas
- Walt Disney Company
- Microsoft
- Sony
Apple nispeten yüksek puan (100 üzerinden 74.9) almasına rağmen 46. sırada yer alarak Microsoft, Google, Intel ve Samsung dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin gerisinde kaldı. Facebook'un itibarı bu kez sosyal ağın ilk 100'e girmesine izin vermedi.
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ios iphone kötü demiyorum, her malın alıcısı vardır, ama sonuçta apple ne yaparsa yapsın satın alan bir kitle olduğu için her yeni modelde kazığın boyutu artıyor.
bence f/p olarak uygun değiller.
şahsen intel, google, microsoft benden ancak sıfıt (0) puan alabilir.
Dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket derken?
İlk sırada LEGO Group görünüyor.
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