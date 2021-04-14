Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde

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Analiz şirketi RepTrak, marka itibar sıralamasını tüketici geri bildirimlerine göre güncelledi. Apple tüm popülaritesine rağmen listede ilk 10'a giremedi. En yüksek "güven endeksi" dijital teknolojiyle ilgisi olmayan bir şirket tarafından elde edildi.

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RepTrak, Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında anket metodolojisi kullanılarak toplanan itibar verilerini analiz etti. Şirketlerin güven endeksi; ürün ve hizmetler, inovasyon, çalışma ortamı, vatandaşlık, yönetim, liderlik ve performans gibi göstergelere ilişkin analizler ve medyada yer alan haberlere göre değerlendirildi.

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Kurumsal itibar ölçümünde ilk 10'a giren şirketler şu şekilde:

LEGO Group Rolex Ferrari Bosch Harley-Davidson Canon Adidas Walt Disney Company Microsoft Sony

Apple nispeten yüksek puan (100 üzerinden 74.9) almasına rağmen 46. sırada yer alarak Microsoft, Google, Intel ve Samsung dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin gerisinde kaldı. Facebook'un itibarı bu kez sosyal ağın ilk 100'e girmesine izin vermedi.

https://www.reptrak.com/rankings/

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