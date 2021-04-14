Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor

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Apple, Eylül ayında çıkış yapması beklenen iPhone 13 ile ilgili hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iPhone 14 ve 15 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, gelecekteki iPhone modelleriyle ilgili öngörülerini içeren yeni bir rapor yayınladı.

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Deneyimli analiste göre Cupertinolu şirket 2023 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinde çentikli tasarımdan tamamen kurtulmayı planlıyor. Yani ön kamera ve Face ID yüz tanıma sistemine ait sensörler ekranın altına yerleştirilecek. Şu an için Apple mühendislerinin ekran altı Face ID sistemini nasıl uygulayacakları konusunda tahmin yürütmek zor.

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Ekrana gömülü parmak izi sensörü de geliştiriliyor

Şirket ayrıca akıllı telefonlarında ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sunmayı da planlıyor. Aktarılan bilgilere göre Apple'ın geliştirdiği ekran altı Touch ID sistemi ilk olarak iPhone 13'te karşımıza çıkabilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmanın zorunlu hale gelmesi, akıllı telefon seçiminde "parmak izi tarayıcısını" önemli bir kriter haline getirdi. Bu nedenle Apple'ın Touch ID'yi iPhone'lara geri döndürmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceği belirtiliyor.

https://www.macrumors.com/2021/04/14/kuo-2023-iphones-under-display-face-id/

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