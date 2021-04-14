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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2023 yılında piyasaya sürülecek iPhone modelleriyle birlikte ekran altı Face ID sistemine geçiş yapılacağını ve çentikli tasarımın rafa kaldıracağını söyledi.
    14 Nisan 2021, 15:30 (32 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor
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    Apple, Eylül ayında çıkış yapması beklenen iPhone 13 ile ilgili hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iPhone 14 ve 15 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, gelecekteki iPhone modelleriyle ilgili öngörülerini içeren yeni bir rapor yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor

    Ayrıca Bkz. "Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor"

    Deneyimli analiste göre Cupertinolu şirket 2023 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinde çentikli tasarımdan tamamen kurtulmayı planlıyor. Yani ön kamera ve Face ID yüz tanıma sistemine ait sensörler ekranın altına yerleştirilecek. Şu an için Apple mühendislerinin ekran altı Face ID sistemini nasıl uygulayacakları konusunda tahmin yürütmek zor.

    Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor
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    Ekrana gömülü parmak izi sensörü de geliştiriliyor

    Şirket ayrıca akıllı telefonlarında ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sunmayı da planlıyor. Aktarılan bilgilere göre Apple'ın geliştirdiği ekran altı Touch ID sistemi ilk olarak iPhone 13'te karşımıza çıkabilir.

    Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmanın zorunlu hale gelmesi, akıllı telefon seçiminde "parmak izi tarayıcısını" önemli bir kriter haline getirdi. Bu nedenle Apple'ın Touch ID'yi iPhone'lara geri döndürmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceği belirtiliyor.



    https://www.macrumors.com/2021/04/14/kuo-2023-iphones-under-display-face-id/
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    interwap (Volkan ) 18 sn. ( Mesaj Silindi )
    Apple yüz tanımadan vazgeçmeden büyük eleştri alan devasa çentiği gzleyecek. Bu büyük bir adım.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çentiksiz olsada çıksada alsam diye yıllardır bekliyorum..
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    V venice24 7 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok şükür aferin
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    from softwave 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    olursa cok fena haa. Bakalim.
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    drjacob (... ) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hedef 2023
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben 2024 ekransız iphone'u bekliyorum.
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    P palamutix 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    iponcular da hedef 2023 diyor herkes bizim baskani taklit ediyor
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