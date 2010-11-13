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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iTunes 10.1'i yayınladı

8 yıl
11,7b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, birkaç gün önce yayınladığı Mac OS X 10.6.5'den sonra AirPlay desteği ile iOS 4.2 için gerekli olmasından dolayı beklenen diğer bir güncellemesi iTunes 10.1'i kullanıcılara sundu.

55MB boyutundaki iTunes 10.1, selefine göre AirPlay desteği, iOS 4.2'li iPhone, iPad ve iPod Touch'ın eşzamanlanabilmesini bünyesinde bulundururken; kullanıcılara daha gelişmiş performans vadediyor.

Kullanıcılar, iTunes 10.1'i Sofware Update ya da iTunes.com adresinden direk olarak indirebilirler.


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Godolphin 8 yıl
Yahu merak ediyorum bu nasıl bir zihniyettir Brezilya portekizcesi bile varken Türkçe dil seçeneği yok gerçekten anlamak mümkün değil acaba Brezilya'damı apple ürünleri daha çok satılıyor yoksa Türkiye'demi anlayamıyorum bu apple'ın akıldışı anlayışını ne yapmak lazım bunların kafasına bazı şeyleri sokmak için koskoca apple bir Türkçe dil seçeneği eklememiş ama kabahat bizde tabiki koyun gibiyiz..
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BlackEagle 8 yıl
Teşekkürler.
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Karn-ı bahar 8 yıl

realcem

Yahu merak ediyorum bu nasıl bir zihniyettir Brezilya portekizcesi bile varken Türkçe dil seçeneği yok gerçekten anlamak mümkün değil acaba Brezilya'damı apple ürünleri daha çok satılıyor yoksa Türkiye'demi anlayamıyorum bu apple'ın akıldışı anlayışını ne yapmak lazım bunların kafasına bazı şeyleri sokmak için koskoca apple bir Türkçe dil seçeneği eklememiş ama kabahat bizde tabiki koyun gibiyiz..

imzamı atarım
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ufoufo 8 yıl

realcem
Yahu merak ediyorum bu nasıl bir zihniyettir Brezilya portekizcesi bile varken Türkçe dil seçeneği yok gerçekten anlamak mümkün değil acaba Brezilya'damı apple ürünleri daha çok satılıyor yoksa Türkiye'demi anlayamıyorum bu apple'ın akıldışı anlayışını ne yapmak lazım bunların kafasına bazı şeyleri sokmak için koskoca apple bir Türkçe dil seçeneği eklememiş ama kabahat bizde tabiki koyun gibiyiz..

İngilizcesi ileri derecede iyi olan bir arkadas hepimizin adına bu durumla ilgili istek yazısı hazirlayabilir aslında
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