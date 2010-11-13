Apple, iTunes 10.1'i yayınladı

Haber Editörü
Apple, birkaç gün önce yayınladığı Mac OS X 10.6.5'den sonra AirPlay desteği ile iOS 4.2 için gerekli olmasından dolayı beklenen diğer bir güncellemesi iTunes 10.1'i kullanıcılara sundu.
55MB boyutundaki iTunes 10.1, selefine göre AirPlay desteği, iOS 4.2'li iPhone, iPad ve iPod Touch'ın eşzamanlanabilmesini bünyesinde bulundururken; kullanıcılara daha gelişmiş performans vadediyor.
Kullanıcılar, iTunes 10.1'i Sofware Update ya da iTunes.com adresinden direk olarak indirebilirler.
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imzamı atarım
İngilizcesi ileri derecede iyi olan bir arkadas hepimizin adına bu durumla ilgili istek yazısı hazirlayabilir aslında