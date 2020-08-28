Apple kendi arama motorunu geliştiriyor

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Ekosisteminde dikey entegrasyonu sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak için büyük çaba sarfeden Apple; başta işlemci olmak üzere pek çok alanda bunu başarmış durumda. Firma şimdi de arama motoru işine el atıyor.

Arama motorunda bağımsızlık

Apple normalde iOS, macOS, tvOS ve iPadOS sistemlerinde Google arama motorunu kullanıyor. Bunun için de Google rakibine her yıl birkaç milyar dolar ödüyor. Ne var ki AB sınırları içerisinde arama motoru pazarında tekel soruşturmaları ve firmanın tek bir sisteme bağlı olmak istememesi işleri değiştirdi.

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Apple cihazlarında normalde Spotlight adında bir iç arama motoru var ancak cihaz dışı sonuçlar için Google kullanılıyor. Bununla birlikte iOS 14 ve iPadOS 14 beta sürümlerinde rastlanan bazı detaylar bir değişimin olduğunu gösteriyor.

Arama sonuçlarında Google’ın devre dışı bırakıldığı ve doğrudan sonuçların listelendiği görülüyor. Ayrıca web tarama aracının da Google’e benzer bir şekilde sayfaları işlediği ve puanlamalar yaptığı anlaşılmış.

Henüz Apple’ın tam olarak neyi amaçladığı bilinmiyor. Sistem içerisinde değil Safari tarayıcılarında da kendi arama motorunu kullanması için çok yolunun olduğu bir gerçek. Apple’ın en azından belli bir süre Spotlight içerisinde kendi arama motorunu kullanacağı ve olgunlaştığı zaman da Safari tarayıcısına aktaracağı tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/271493/apple-is-preparing-its-own-search-engine

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