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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple kendi arama motorunu geliştiriyor

    iOS 14 ile iPadOS 14 beta sürümlerinde ortaya çıkan verilere göre Apple aynı Google gibi sayfaları işlemeye başladı ve sonuçlarda artık doğrudan sayfa linkleri yer alıyor.
    51 dk.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple kendi arama motorunu geliştiriyor
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    Ekosisteminde dikey entegrasyonu sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak için büyük çaba sarfeden Apple; başta işlemci olmak üzere pek çok alanda bunu başarmış durumda. Firma şimdi de arama motoru işine el atıyor.

    Arama motorunda bağımsızlık

    Apple normalde iOS, macOS, tvOS ve iPadOS sistemlerinde Google arama motorunu kullanıyor. Bunun için de Google rakibine her yıl birkaç milyar dolar ödüyor. Ne var ki AB sınırları içerisinde arama motoru pazarında tekel soruşturmaları ve firmanın tek bir sisteme bağlı olmak istememesi işleri değiştirdi.

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    Apple cihazlarında normalde Spotlight adında bir iç arama motoru var ancak cihaz dışı sonuçlar için Google kullanılıyor. Bununla birlikte iOS 14 ve iPadOS 14 beta sürümlerinde rastlanan bazı detaylar bir değişimin olduğunu gösteriyor.

    Arama sonuçlarında Google’ın devre dışı bırakıldığı ve doğrudan sonuçların listelendiği görülüyor. Ayrıca web tarama aracının da Google’e benzer bir şekilde sayfaları işlediği ve puanlamalar yaptığı anlaşılmış.

    Henüz Apple’ın tam olarak neyi amaçladığı bilinmiyor. Sistem içerisinde değil Safari tarayıcılarında da kendi arama motorunu kullanması için çok yolunun olduğu bir gerçek. Apple’ın en azından belli bir süre Spotlight içerisinde kendi arama motorunu kullanacağı ve olgunlaştığı zaman da Safari tarayıcısına aktaracağı tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/271493/apple-is-preparing-its-own-search-engine Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kebimeva (alper ) 45 dk. en beğenilen
    Eğer Apple bu konu tekel olsaydı ve google diye bir şey olmasaydı;

    - Aylık 5 dolara 100 sonuç listeleme, ayrık 15 dolara 1000 sonuç listeleme aylık 30 dolara sınırsız listeleme imkanı.
    - Tamamen güvenli siteleri listeleme.
    - Gelirlerinin %30'unu vermeyen siteleri listelerde göstermeme.
    - Sınırsız listeleme özelliğinin sadece apple cihazlarında çalışması gibi özellikleri olurdu muhtemelen.

    Yeni güncellemeyle iphone 8 ve üstü cihazlara "bunu mu demek istediniz?" özelliği gelirdi.

    Biz de ne yapardık? Tabiki satın alırdık.
    Eğer Apple bu konu tekel olsaydı ve google diye bir şey olmasaydı; - Aylık 5 dolara 100 sonuç listeleme, ayrık 15 dolara 1000 sonuç listeleme aylık 30 do...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 9 dk.
    Apple karşıtı bir şey yazayım da artı alayım
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 40 dk.
    google'ı geçmeyi bırak yetişebilmesi imkansız artık.
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    Müştemilat Bey 42 dk.
    Apple pişmanlıktır
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    kebimeva (alper ) 45 dk. en beğenilen
    Eğer Apple bu konu tekel olsaydı ve google diye bir şey olmasaydı;

    - Aylık 5 dolara 100 sonuç listeleme, ayrık 15 dolara 1000 sonuç listeleme aylık 30 dolara sınırsız listeleme imkanı.
    - Tamamen güvenli siteleri listeleme.
    - Gelirlerinin %30'unu vermeyen siteleri listelerde göstermeme.
    - Sınırsız listeleme özelliğinin sadece apple cihazlarında çalışması gibi özellikleri olurdu muhtemelen.

    Yeni güncellemeyle iphone 8 ve üstü cihazlara "bunu mu demek istediniz?" özelliği gelirdi.

    Biz de ne yapardık? Tabiki satın alırdık.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    darkaura 29 dk. kebimeva
    sinirsiz listeme ozelliginin nasil buyuk bir teknolojik "yenilik" olarak getireceklerini, bu yeniligin yaratacagi devrimi anlatan cafcafli tanitimlarida unutmamak gerek.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 18 dk. kebimeva
    Tamam tamam sen haklısın! Apple milletten zorla para almıyor ha kastın apple tv ise netflix te aynı parayı alıyor yada müzik ise spotıfy da aynı yani bir firmanın her alanda büyümek istemesi gayet normal. Birde Epic Games ev sahibini evden kovmaya çalışıyor yanlız derdi bizim bir kısım milletin derdi olmuş. Bunlara kafa yoracağınıza başka şeylere kafa yorun. Firmalar para kazanır bizimkiler çenesini yorar!!!
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    Elenya 49 dk. yeni yorumcu
    Siri ya da Apple Maps gibi olacaksa kalsın.
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