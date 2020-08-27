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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor

    SkyBOX taşınabilir SSD modeli USB Tip-C üzerinden 2200MB/s hızlarına kadar çıkabilirken WiFi 6 standardı ile kablosuz aktarım da yapabiliyor. Ayrıca SD kart yuvası da mevcut.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor

    Taşınabilir bellek modelleri bugün bilgisayar veya mobil cihaz kullanan herkesin vazgeçilmez çevre birimlerinden birisi haline geldi. Taşınabilir bellek ürünlerinde genel olarak USB veya Lightning girişini kullanıyoruz. Çok nadiren bazı modellerde kablosuz aktarım özellikleri oluyor. SkyBOX projesi bu alanda bir devrim yapmak niyetinde.

    SkyBOX özellikleri ve fiyatı

    Taşınabilir bellek dünyasında kablosuz aktarımların yaygınlaşmamasının sebebi kullanıcıların tak-çalıştır alışkanlığının yerini alacak bir özelliğin olmaması. Kablosuz bağlantı kurarak aktarım başlatmak biraz vakit ve emek alıyor.

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    SkyBOX taşınabilir SSD projesi ise kredi kartı büyüklüğünde bir SSD sürücüsüne önemli yetenekler kazandırıyor. WiFi 6E teknolojisi ile verilerin kablosuz aktarımı mümkün. Broadcom tarafından geliştirilen dünyanın ilk WiFi 6E yongasına bu cihazda yer verilmiş. Uyumlu cihazlara 2.54Gbps seviyesine kadar aktarım hızları elde edilebiliyor.

    Kablosuz imkanı olmayanlar ise USB Tip-C üzerinden aktarım yapabiliyor ve cihazın versiyonuna göre 2200MB/s veya 900MB/s hızları elde edilebiliyor. Uyumlu uygulaması ile dosyaları düzenleyebilmek de mümkün oluyor. Ayrıca aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.

    Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor
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    Diğer taraftan sürücü üzerinde bir SD kart yuvası mevcut. UHS II standardını destekleyen yuva 300MB/s hızlarına kadar aktarım yapabiliyor. Yine USB girişine takacağınız bir depolama cihazına da veri aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir girişe taktığınız aygıta sadece tek bir tuşa dokunarak aktarım başlatabiliyorsunuz.

    SkyBOX taşınabilir SSD modeli 512GB, 1TB ve 2TB kapasitelerde satılacak. Bu modellerde 900MB/s kablolu aktarım hızı mevcut. Tam olarak anlaşılmasa da bu modellerde WiFi 6 yongasının kullanıldığı tahmin ediliyor. Fiyatlar 99$-139$-249$ şeklinde.

    SkyBOX Pro versiyonunda ise 4TB kapasite ve 2200MB/s bağlantı hızları mevcut. Ayrıca WiFi 6E yongası da muhtemelen bu pakette. Yine Ethernet bağlantısı sunan bir dock aksesuarı da yer alıyor. Fiyatı ise 479$. Proje çoktan ihtiyacı olan bağışı topladı ve Aralık ayında dağıtıma çıkacak.



    https://www.techpowerup.com/271412/announcing-skybox-a-credit-card-sized-4tb-wireless-ssd-with-802-11ax-wi-fi-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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