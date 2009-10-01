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Apple kendi harita servisini mi hazırlıyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone 3Gs, Snow Leopard derken Mac Tabled- iPad dedikoduları ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Apple'ın yaptığı son girişim dünyanın en ünlü iş tabanlı sosyal ağı LinkedIN'de ortaya çıktı.

İlk iddia Temmuz 7'de openplaces.org sitesinin kurucusu Fred Lalonde'un Twitter'a attığı “Apple Placebase'i satın aldı” mesajıyla ortaya atılmış, Placebase'in sayfasının Pushpin API yardım sayfasına yönlendirilmesi de kanıt olarak gösterilmişti. Her iki firma tarafından konuyla ilgili açıklama gelmeyince araştırmaya başlayan Apple yazarı Seth Weintraub, dünyanın en ünlü iş tabanlı sosyal ağı LinkedIN'de Placebase'in kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jaron Waldman'ın Apple'ın “Geo” takımında çalışmaya başladığını ortaya çıkardı. Bu bilgiye rağmen Placebase firmasını alıp almadığı doğrulanamayan Apple'ın "Geo" takımı oluşturduğu kesinlik kazanmış oldu.

iPhone'un yaratıcısının uygulamalarında Google'un harita servisinden daha farklı özellikler sunan Placebase firmasının deneyimleri ile iPhone OS'de kullanıcılarına sunduğu Google Maps uygulaması yerine daha işlevsel bir uygulama sunmak için böyle bir girişim yapmış olabileceği düşünülüyor.

Apple kendi harita servisini mi hazırlıyor ?
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Erasmus78 10 yıl
Apple boş iş yapmaz. Kesinlikle en iyisi oalcaktır.
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umutech 10 yıl
Süper olur tabi bununda bı yolunu bulup ücret istemezlerse
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Vipracing 10 yıl
Hmmm işin sonunda ekstra bir fiyat isteyiceklerse mutlaka katma değeri olan bir servis vermeleri lazım.
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Mert 10 yıl
Google Maps'ten daha işlevsel olursa harika olur düşüncesindeyim.
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Fashionality 10 yıl
apple calısıyo
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