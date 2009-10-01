Apple kendi harita servisini mi hazırlıyor ?

iPhone 3Gs, Snow Leopard derken Mac Tabled- iPad dedikoduları ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Apple'ın yaptığı son girişim dünyanın en ünlü iş tabanlı sosyal ağı LinkedIN'de ortaya çıktı.

İlk iddia Temmuz 7'de openplaces.org sitesinin kurucusu Fred Lalonde'un Twitter'a attığı “Apple Placebase'i satın aldı” mesajıyla ortaya atılmış, Placebase'in sayfasının Pushpin API yardım sayfasına yönlendirilmesi de kanıt olarak gösterilmişti. Her iki firma tarafından konuyla ilgili açıklama gelmeyince araştırmaya başlayan Apple yazarı Seth Weintraub, dünyanın en ünlü iş tabanlı sosyal ağı LinkedIN'de Placebase'in kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jaron Waldman'ın Apple'ın “Geo” takımında çalışmaya başladığını ortaya çıkardı. Bu bilgiye rağmen Placebase firmasını alıp almadığı doğrulanamayan Apple'ın "Geo" takımı oluşturduğu kesinlik kazanmış oldu.

iPhone'un yaratıcısının uygulamalarında Google'un harita servisinden daha farklı özellikler sunan Placebase firmasının deneyimleri ile iPhone OS'de kullanıcılarına sunduğu Google Maps uygulaması yerine daha işlevsel bir uygulama sunmak için böyle bir girişim yapmış olabileceği düşünülüyor.

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