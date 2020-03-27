Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu

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Apple bugün Koronavirüs salgını içerikli web sitesini hizmete soktu. Çeşitli soruların sorulduğu sitede, insanların COVID-19 salgınına yakalanmamaları için yapmaları gerekenler ve bir de test yer alıyor.

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ABD makamlarıyla geliştirildi

Apple'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray Koronavirüs Grubu ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile işbirliği içinde oluşturduğu web sitesinde, kullanıcılara çeşitli sorular yöneltilerek COVID-19 testine girmelerine gerek olup olmadığı belirtiliyor. Ayrıca testin son aşamasında ise insanların bu virüse yakalanmamak için ne yapmaları gerektiğinin, öneri olarak sunulduğunu da belirtleim.

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Tabii ki şirket buradaki sonucun kesin olarak dikkate alınmaması gerektiğini ve kişilerin yerel sağlık kuruluşlarına da danışmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Şimdilik İngilizce olarak yayın yapan apple.com/covid19 sitesinin Türkçe başta olmak üzere diğer dil seçeneklerini de destekleyip desteklemeyeceği ise şimdilik soru işareti.

https://www.apple.com/covid19

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