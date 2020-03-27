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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu

    Apple, bazı ABD makamlarıyla birlikte hareket ederek oluşturduğu Koronavirüs sitesini hizmete soktu. Çeşitli soruların olduğu sitede COVID-19 testine girmenize gerek olup olmadığı belirtiliyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu
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    Apple bugün Koronavirüs salgını içerikli web sitesini hizmete soktu. Çeşitli soruların sorulduğu sitede, insanların COVID-19 salgınına yakalanmamaları için yapmaları gerekenler ve bir de test yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor"

    ABD makamlarıyla geliştirildi

    Apple'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray Koronavirüs Grubu ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile işbirliği içinde oluşturduğu web sitesinde, kullanıcılara çeşitli sorular yöneltilerek COVID-19 testine girmelerine gerek olup olmadığı belirtiliyor. Ayrıca testin son aşamasında ise insanların bu virüse yakalanmamak için ne yapmaları gerektiğinin, öneri olarak sunulduğunu da belirtleim.

    Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu
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    Tabii ki şirket buradaki sonucun kesin olarak dikkate alınmaması gerektiğini ve kişilerin yerel sağlık kuruluşlarına da danışmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Şimdilik İngilizce olarak yayın yapan apple.com/covid19 sitesinin Türkçe başta olmak üzere diğer dil seçeneklerini de destekleyip desteklemeyeceği ise şimdilik soru işareti.



    https://www.apple.com/covid19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 5 dk.
    chrome ile tüm siteler yarım yamalakta olsa türkçe zaten
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