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    Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor

    Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun önümüzdeki dönemde tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Reno Ace 2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor
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    Oppo Reno Ace 2, Çinli akıllı telefon üreticisinin bir sonraki amiral gemisi olacak. Bugün, OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, cihazın bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı ve buna ek olarak ise akıllı telefonun hangi özelliklere sahip olacağı da şekillenmeye başladı.

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    Snapdragon 865 ile gelmesi muhtemel

    Daha önce Reno Ace 2 modelinin, Wi-Fi Alliance organizasyonunun veri tabanında, Android 10 çalıştırdığı ve Wi-Fi 802.11ac desteği sunduğu ortaya çıkmıştı. 5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 65 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Zira geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen Reno Ace akıllı telefonun ayırt edici özelliklerinden biri de 65 Watt'a kadar SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisiydi.

    Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor
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    Cihazın diğer teknik özelliklerine gelecek olursak da, Oppo Reno Ace 2'nin Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edileceği varsayılıyor. Çok modüllü bir arka kamerasını olması beklenen cihazın nasıl bir ekrana sahip olacağı konusundaki gizemin ise henüz devam ettiğini söylememiz gerek. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili diğer detayların da netleşmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/25/oppo-reno-ace-2-seemingly-3c-certified-with-65w-fast-charger/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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