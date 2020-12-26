Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı

Apple geçtiğimiz ay, uygulama satışlarından ve uygulama içi satın almalardan her yıl 1 milyon dolara kadar net gelir elde eden geliştiriciler için App Store'un komisyon oranını % 15'e düşüren yeni bir Küçük İşletme Programı başlattı. 1 Ocak 2021'de gelmesi beklenen bu program, bazı geliştiriciler için yıl bitmeden başlatılmış görünüyor.

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Küçük işletmelere daha az komisyon

Apple'dan Kasım ayında yapılan bir açıklamada: "Küçük işletmelerin küresel ekonomimizin bel kemiği olduğuna ve dünyadaki topluluklarda inovasyon ve fırsatların atan kalbi olduğuna inanıyoruz. 1 Ocak 2021'de piyasaya sürülecek sektör lideri yeni App Store Küçük İşletme Programı, yeniliği hızlandırmak ve küçük işletmenizi ileriye taşımak için tasarlandı. Programın ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın alımlarda %15 oranında azaltılmış bir komisyon oranı var. Böylece işinize daha fazla kaynak yatırabilir ve müşterilerinizin sevdiği kaliteli uygulamaları geliştirmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verilmişti.

Apple'ın bu açıklamalarından sonra 2021 yılından önce programın başlatılması beklenmiyordu ancak Mac uygulaması ImageFramer'ın geliştiricisi Jacob Gorban ve birkaç farklı geliştiricinin sosyal medya paylaştıkları görsellerde de görüldüğü üzere Apple'ın, Küçük İşletme Programı'nı başlattığı görülüyor.

1 milyon dolar eşiğini aşan geliştiriciler için, Apple'ın standart %30 komisyon oranı hala geçerli. Geçtiğimiz aylarda bu komisyonu yüksek bulan bazı geliştiriciler Apple'a dava açmıştı. Epic, bu komisyondan kaçınmak için kendi uygulama içi satın alma yöntemini uygulamış ve devam eden süreçte Fortnite, App Store'dan kaldırılmıştı.

https://www.engadget.com/apple-rolls-out-small-business-program-fees-051742717.html

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