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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı

    Apple, geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı Küçük İşletme Programı'nı beklenilenden daha erken sunmaya başladı. Bazı geliştiriciler App Store'da %15 komisyon ödemesi yapacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı

    Apple geçtiğimiz ay, uygulama satışlarından ve uygulama içi satın almalardan her yıl 1 milyon dolara kadar net gelir elde eden geliştiriciler için App Store'un komisyon oranını % 15'e düşüren yeni bir Küçük İşletme Programı başlattı. 1 Ocak 2021'de gelmesi beklenen bu program, bazı geliştiriciler için yıl bitmeden başlatılmış görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi"

    Küçük işletmelere daha az komisyon

    Apple'dan Kasım ayında yapılan bir açıklamada: "Küçük işletmelerin küresel ekonomimizin bel kemiği olduğuna ve dünyadaki topluluklarda inovasyon ve fırsatların atan kalbi olduğuna inanıyoruz. 1 Ocak 2021'de piyasaya sürülecek sektör lideri yeni App Store Küçük İşletme Programı, yeniliği hızlandırmak ve küçük işletmenizi ileriye taşımak için tasarlandı. Programın ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın alımlarda %15 oranında azaltılmış bir komisyon oranı var. Böylece işinize daha fazla kaynak yatırabilir ve müşterilerinizin sevdiği kaliteli uygulamaları geliştirmeye devam edebilirsiniz."  ifadelerine yer verilmişti.

    Apple'ın bu açıklamalarından sonra 2021 yılından önce programın başlatılması beklenmiyordu ancak Mac uygulaması ImageFramer'ın geliştiricisi Jacob Gorban ve birkaç farklı geliştiricinin sosyal medya paylaştıkları görsellerde de görüldüğü üzere Apple'ın, Küçük İşletme Programı'nı başlattığı görülüyor.  

    1 milyon dolar eşiğini aşan geliştiriciler için, Apple'ın standart %30 komisyon oranı hala geçerli. Geçtiğimiz aylarda bu komisyonu yüksek bulan bazı geliştiriciler Apple'a dava açmıştı. Epic, bu komisyondan kaçınmak için kendi uygulama içi satın alma yöntemini uygulamış ve devam eden süreçte Fortnite, App Store'dan kaldırılmıştı.



    https://www.engadget.com/apple-rolls-out-small-business-program-fees-051742717.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi oldu zira üst seviye uygulamalar esas parayı onlar alıyor küçükler hiç büyüyemiyor. App Store zaten indie havasını kaybetti daha da kötü olabilirdi.
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