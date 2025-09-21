Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisi dün itibarıyla satışa sunuldu ve serinin tepe modeli iPhone 17 Pro bir YouTube kanalı tarafında sökme işlemine tabi tutuldu. Yeniden tasarlanan telefonun iç tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş.

iPhone 17 Pro, selefinden farklı olarak ön taraftan açılıyor. Ekran çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan koruma plakasına bataryanın sabitlendiği görülüyor. Vidalarla sabitlenen plaka çıkarılınca batarya da yerinden çıkıyor. Metal muhafazanın içinde yer alan bataryayı plakadan ayırmak için ise yine elektrik akımı uygulamak gerekiyor.

İşin daha ilginci, Apple'ın ilk defa 17 Pro'da yer verdiği buhar odası soğutma sisteminin bu koruma plakasına yerleştirilmiş olması. Android telefonlarda genellikle bu sistem telefonun orta çerçevesine entegre ediliyor.

Anakart, önceki modellerin aksine dikey yerine yatay olarak yerleştirilmiş ve bileşenler daha sıkı yerleştirilerek boyutu küçültülmüş. Yeni ön kamera ise eskisine oranla büyütülmüş.

Arka kamera adasının büyütülmesiyle beraber, Apple'ın bu alanı bileşenleri yerleştirmek için kullandığı görülüyor. Apple genel olarak, iPhone 17 Pro'nun içinde önceki iPhone'lara kıyasla çok daha fazla vida kullanmış ve yapıştırıcı kullanımını azaltmış. Bu da tamir edilebilirlik adına olumlu bir gelişme.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro parçalarına ayrıldı: Daha kolay tamir ediliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: