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    Apple kullanıcılarını heyecanlandıran iddia: iPhone 17 Ultra mı geliyor?

    Daha önce birçok defa gündeme gelen Ultra modeli iPhone 17 serisiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Peki eğer bu bilgiler doğruysa iPhone 17 Ultra hangi özelliklerle gelecek?

    Apple kullanıcılarını heyecanlandıran iddia: iPhone 17 Ultra mı g Tam Boyutta Gör

    Apple'ın iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntılar, bu yıl büyük bir değişikliğe işaret ediyor. Daha önce birkaç kez gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen "Ultra" modeli, bu kez gerçeğe dönüşebilir. Apple’ın üst segment modelini "iPhone 17 Ultra" olarak adlandıracağı ve bu cihazın Pro Max'in yerini alacağı konuşuluyor.

    Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Ultra'da daha küçük bir Dinamik Ada, gelişmiş bir soğutma sistemi ve daha büyük bir batarya yer alacak. Küçültülmüş Dinamik Ada’nın yalnızca Ultra modelinde bulunacağı iddia edilirken, buhar odası soğutma sisteminin de yine sadece bu model için planlandığı söyleniyor. Ayrıca daha büyük bir batarya nedeniyle cihazın mevcut Pro modellerine göre daha kalın bir kasaya sahip olabileceği belirtiliyor.

    Bellek tarafında ise 12 GB RAM söylentileri mevcut. Bazı analistler bu yükseltmenin sadece Ultra modeline özel olacağını düşünürken, bazı kaynaklar Pro modelinin de aynı donanımı alacağını öne sürüyor. Kamera tarafında üç adet 48 MP sensör kullanılacağı iddiası da gündeme gelse de, bu bilgiyi destekleyen güçlü kanıtlar henüz yok.

    Apple’ın bu yeni isimlendirme stratejisi, ürün gamını daha net bir şekilde ayrıştırmayı hedefliyor. Söylentilere göre iPhone 17 serisi şu modellerden oluşacak: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Ultra. Apple, MacBook ve iPad serilerinde benimsediği Air, Pro ve Ultra isimlendirmesini iPhone'a da taşıyarak, fiyatlandırma ve model ayrımını daha belirgin hale getirmek istiyor.

    Şirketin bu yeni model stratejisini hayata geçirip geçirmeyeceği ise ancak eylül ayında düzenlenecek lansmanda netlik kazanacak.

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