Parlamayan ekran, güçlü donanım: TCL’den dikkat çeken uygun fiyatlı tablet

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TCL, Nxtpaper 11 Plus adını verdiği yeni tablet modelini 249 dolarlık fiyatla satışa çıkardı. Cihaz yalnızca Walmart üzerinden temin edilebiliyor. En dikkat çekici özelliği ise, kâğıt hissi veren ve mavi ışığı azaltan Nxtpaper 4.0 ekranı.

11.5 inç boyutundaki bu IPS LCD panel, 2.2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Üstelik yansımayı azaltan özel yüzeyi sayesinde dış mekânda da rahat bir kullanım vadediyor. Ekran modları arasında geçiş yapmak isteyenler için fiziksel bir kısayol tuşu da düşünülmüş.

Yeni Poco modeli 8.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor 1 gün önce eklendi

Tablet gücünü MediaTek Helio G100 işlemciden alıyor. Android 15 ile çalışan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak microSD kart desteği yok. Batarya tarafında 8000mAh kapasite dikkat çekerken, 33W hızlı şarj desteği sunulmuş. Yine de bu adaptör kutudan çıkmıyor. Şarj süresi yaklaşık 1 saat 50 dakika olarak belirtilmiş.

Kamera kurulumunda ise hem önde hem arkada 8 MP çözünürlüklü sensörler yer alıyor. Dört hoparlör ve çift mikrofonlu ses sistemi, görüntülü görüşmeler için oldukça yeterli. Son olarak, cihazda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut. SIM kart ya da NFC özelliği bulunmayan tablet, 490 gram ağırlığında ve sadece siyah renk seçeneğiyle sunuluyor.

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TCL’den dikkat çeken uygun fiyatlı tablet

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