BYD, Tesla’nın süper şarjından 2 kat güçlü yeni bir şarj teknolojisi tanıtacak!

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BYD, tamamen elektrikli araç dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. 17 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, şirketin yeni "BYD Super e-Platform"u ve ultra hızlı şarj teknolojisi tanıtılacak. Bu etkinlikle birlikte Han L sedan ve Tang L SUV modellerinin ön satışları da başlayacak.

Yeni platformun en büyük yeniliği, 1.000 kW’a kadar çıkabilen ultra hızlı şarj desteği. Bu sistem sayesinde elektrikli araçların şarj süresi, içten yanmalı motorlu araçların yakıt dolum süresine yaklaşacak. BYD’nin paylaştığı görseller, şarj istasyonlarının 1.000 volt gerilim ve 1.000 kW güç sunacağını gösteriyor. Yani teorik olarak, 100 kWh kapasiteli bir batarya yaklaşık 10 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Günümüzde piyasadaki en güçlü süper şarj cihazları 500 kW’a kadar çıkarken, BYD bu rakamı ikiye katlayarak çıtayı yükseltiyor.

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Bu gelişmeyle birlikte Han L ve Tang L modelleri de dikkat çekiyor. Çift motorlu sistemleriyle Han L’in 0’dan 100 km/s hıza 2,7 saniyede, Tang L’in ise 3,9 saniyede ulaştığı belirtiliyor. Özellikle 580 kW gücündeki arka motor, piyasada nadir görülen bir seviyede performans sunuyor.

BYD, elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan şarj süresine köklü bir çözüm getiriyor. Yeni platform ve ultra hızlı şarj sistemiyle birlikte, sektörde önemli bir değişimin başlangıcı olabilir. Gözler, 17 Mart’ta yapılacak tanıtımda olacak.

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BYD, Tesla’nın süper şarjından güçlü bir şarj teknoloji tanıtacak