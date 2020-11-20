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    iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!

    iPhone 12 serisinin Aralık ayı başında ülkemizde satışa çıkacağını sizlere bildirmiştik. Apple Store mağazası bu akşam yaptığı güncelleme ile iPhone 12 Türkiye fiyatlarını netleştirdi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    13,4b
    337
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    25

    iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!
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    Apple’ın iPhone 12 serisi nihayet ülkemizde de satışa çıkıyor. Gerek forum konularımızdan gerekse basındaki farklı sızıntılardan serideki pek çok versiyonun fiyatları da ortaya çıkmış durumda. Yaptığımız kısa bir hesaplama ile Apple'ın ülkemizde iPhone'un Türkiye fiyatlandırmasını hesaplarken döviz kurunu mevcut ekonomik tabloya iyimser yaklaşarak belirlemiş gibi görünüyor.

    Haberi yayına hazırladığımız sırada 7,60 seviyesinde olan dolar kurunu Apple her zaman olduğu gibi biraz tolerasyonlu bir şekilde 8,50 seviyesine yakın bir rakamdan baz almış. Elbette ki aradaki nakliye, satış karı gibi ek giderleri tam olarak bilemeyeceğimizden tutarı net olarak ortaya koymak biraz zor olsa da Apple'ın dolar kurunu 8,50 seviyesinin üzerinde seyretmeye başlayana kadar zam yapmayacağını ön görebiliriz.

    iPhone 12 mini fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 mini modeli 5.4 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. iPhone 4 zamanlarından hatırladığımız metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu şık bir görünüm oluşturuyor.

    Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

    IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

    iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL (yurt dışı 699$)

    iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL (yurt dışı 749$)

    iPhone 12 mini 256 GB:   11499TL (yurt dışı 799$)

    iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 modeli 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

    IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için sızdırılan fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

    iPhone 12 64 GB: 10999TL (yurt dışı 799$)

    iPhone 12 128 GB:  11499TL (yurt dışı 849$)

    iPhone 12 256 GB: 12499TL (yurt dışı 899$)

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    iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!
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    iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 Pro asıl olarak iPhone 12 ile tasarım ve donanım anlamında aynı. Fark ise kamera paketinde ortaya çıkıyor. 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yanında 4x yakınlaştırma yapabilen bir sensör daha mevcut.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile gelişmiş zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama gibi önemli katkılar yapıyor.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor. iPhone 12 Pro için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

    iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL (yurt dışı 999$)

    iPhone 12 Pro 256 GB:   15999TL (yurt dışı 1099$)

    iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL   (yurt dışı 1299$)

    iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!
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    iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

    Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 Pro Max modelinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor.

    Kamera tarafında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/1.9 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Ana sensör f/1.6 diyafram aralığı sunuyor ve 1.7 mikron piksel ile düşük ışık koşullarında yüzde 87 daha iyi bir performansa sahip. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 5x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

    Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. iPhone 12 Pro Max için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

    iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL (yurt dışı 1099$)

    iPhone 12 Pro Max 256 GB:  17999TL           (yurt dışı 1199$)

    iPhone 12 Pro Max 512 GB:  19999TL             (yurt dışı 1399$)



    https://www.apple.com/tr/iphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MrHamilton 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    NEREDEN NEREYE

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    NEREDEN NEREYE ...
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    Mr.Legend (Berkin ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergiler hariç fiyatı 7500 TL iken, vergiler dahil 15 bin TL olması da harika. Sorumluların annesine iPhone hediye edeyim (!)
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu saçma fiyatlara rağmen alanlar düşünsün.
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    Yorumlar (75) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hsodun (Hazer Ödün) 47 sn. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşının çinine

    Ayfonun onbirine kaldık.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayatta bu fiyatlara gelmez diyen iSheep sürüsünü piste alalım :D
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    dt1907 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu vergilerle döviz kuruyla böyle olacağı belliydi. Ama Samsung ve diğer androıd telefon markaları insaflıymış. Iphone fiyatlarını görünce. Bu gidişle xiomi yüzde 300 yine satışlarını arttırır. Pazarın yine lideri olur zaten olmuş devam eder. Türkiye de
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    berk768 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı geliyorsa almazsın olur biter.

    Kimse size zorla satmıyor.Alacak olan adam 15 binde olsa gider alır.

    Her fiyat konusunda aynı kişileri görüyorum.
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    mcanozen (Mustafa can Özen) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pro max 512 imei kayıt 12500 ediyor gayet kârlı alın
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    Ed Wood (Faruk Taner) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amerika veya Avrupa'da çok iyi para kazanan insanlara bu fiyattan telefon söylediğiniz zaman adamlar deli misiniz diye karşılık veriyorlar. Bizde yine de çokça alan çıkacaktır. Verilen paranın çoğu vergi, kimleri zengin ettiğinizi unutmayın.
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    Lirikal Militan 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şunu şuraya bırakalım.





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    Dark Reaver (FATİH ARSLAN) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    11.11 de n11 den kuponla bonusla 9959 tl ye 11 pro 64 gb aldım iphone 12 pro mu beklesem diyordum iyi ki almışım
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    AstRaso (Selim Türkoğlu) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Almanya'ya göre en ucuz modeli 25 Euro, en pahalı modeli ise 10 Euro daha ucuz.

    Hadi gene iyisiniz köftehorlar gene kıskanacaklar bizi.

    Bunlar da kanıtları (Vergisiz fiyatlarını kıyasladım, vergiler Apple'ın suçu değil adamlar normal fiyatlama yapmış):



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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 11 ~ 7000₺ seviyesindeyken bu cihazları tercih etmezdim. Parası çok olana lafım yok. Açıkçası fiyatlandırmada büyük bir sürpriz de yok.
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    13382 kez okundu.
    71 kişi, toplam 75 yorum yazdı.

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