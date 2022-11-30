Apple M2 Max performans bilgileri ortaya çıktı

Apple M2 Max, serinin üst düzey çiplerinden birisi olacak ancak en güçlüsü olmayacak. Zira Apple’ın 2023’te M2 Ultra çiplerine sahip ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Öte yandan spesifikasyonlara gelince, Apple M2 Max çipi, maksimum 10 çekirdeğe ulaşan M1 Max'e kıyasla 2 çekirdek artışıyla toplam 12 çekirdek sunacak. Performans ve verimlilik çekirdek yapılandırmasının ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.
Bununla birlikte işlemcinin 3,54 GHz temel frekansta çalıştığı ve 4 MB L2 önbellekle donatıldığı bildiriliyor. Geekbench verilerine göre ise işlemcinin maksimum frekans hızının ise 3,7 GHz olacağı görülüyor. Sızan Geekbench tablosunda ayrıca 96 GB bellekler dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu testin yapıldığı ürün yeni nesil Mac Studio olabilir.
Apple M2 Max performansı ne seviyede?
Intel'in Core i9-13900K "Raptor Lake" ve AMD'nin Ryzen 7000 "Zen 4" gibi bazı modern CPU'ları ile karşılaştırıldığında, Apple M2 Max hem tek hem de çoklu çekirdek test sayılarında eziliyor, çünkü bu masaüstü CPU'lar tek çekirdekte 2000 puanın, çoklu çekirdekte ise 20.000 puandan daha fazla sonuçlar elde ediyor. Öte yandan Apple, M2 Ultra ile bu işlemcilere olabildiğince yaklaşmayı hedefliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam