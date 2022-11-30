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    Apple M2 Max performans bilgileri ortaya çıktı

    Apple'ın yakında çıkacak olan ve 12 çekirdeğe sahip olması beklenen M2 Max işlemcisinin en son karşılaştırmalı performans değerlendirmeleri yeni çipin gücünü ortaya çıkarıyor.
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    Apple M2 Max performans bilgileri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple M2 Max çip, yeni nesil Mac ve Macbook'ları hedef alacak ve çekirdek başına daha fazla performans sunacak. Aynı zamanda işlemcinin watt başına performans açısından da M1 Max’ten daha güçlü olması bekleniyor.

    Apple M2 Max, serinin üst düzey çiplerinden birisi olacak ancak en güçlüsü olmayacak. Zira Apple’ın 2023’te M2 Ultra çiplerine sahip ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Öte yandan spesifikasyonlara gelince, Apple M2 Max çipi, maksimum 10 çekirdeğe ulaşan M1 Max'e kıyasla 2 çekirdek artışıyla toplam 12 çekirdek sunacak. Performans ve verimlilik çekirdek yapılandırmasının ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

    Bununla birlikte işlemcinin 3,54 GHz temel frekansta çalıştığı ve 4 MB L2 önbellekle donatıldığı bildiriliyor. Geekbench verilerine göre ise işlemcinin maksimum frekans hızının ise 3,7 GHz olacağı görülüyor. Sızan Geekbench tablosunda ayrıca 96 GB bellekler dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu testin yapıldığı ürün yeni nesil Mac Studio olabilir.

    Apple M2 Max performansı ne seviyede?

    Apple M2 Max performans bilgileri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Performans söz konusu olduğunda, Apple M2 Max CPU, tek çekirdekte 1889 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 14586 puan almayı başarmış. Karşılaştırma için, Apple M1 Max, tek çekirdekte yaklaşık 1750 puan ve çok çekirdekli testlerde 12.200 puan alıyor. Bu da bize önceki nesle göre %10'a varan tek çekirdek ve %20 çoklu çekirdek performans artışı sağlıyor

    Intel'in Core i9-13900K "Raptor Lake" ve AMD'nin Ryzen 7000 "Zen 4" gibi bazı modern CPU'ları ile karşılaştırıldığında, Apple M2 Max hem tek hem de çoklu çekirdek test sayılarında eziliyor, çünkü bu masaüstü CPU'lar tek çekirdekte 2000 puanın, çoklu çekirdekte ise 20.000 puandan daha fazla sonuçlar elde ediyor. Öte yandan Apple, M2 Ultra ile bu işlemcilere olabildiğince yaklaşmayı hedefliyor olacak.

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    StaatSanWalt 2 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 19 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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