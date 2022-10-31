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    M2 işlemcili MacBook Pro ailesi ertelendi: 2023 yılında gelecek

    M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinden gücünü alacak olan yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri normalde yıl bitmeden tanıtılacaktı ancak yeni raporlara göre Apple, bu cihazları 2023’e erteledi.
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    M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro ailesi ertelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı M1 işlemcilerle donatılmış 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ile bir hayli dikkat çekmişti. Muhteşem performans dışında ProMotion ekrana, HDMI ve SD girişine sahip olan ürünler yüksek performans arayan müşteriler için önemli bir seçenek haline gelmişti. Firmanın geçtiğimiz aylarda standart M2 işlemcisini tanıtması ile gözler, M2 Pro ve M2 Max’a çevrilmişti. Bu yonga setleri ile donatılacak olan 14 ve 16 inç MacBook Pro’nun yıl bitmeden güncellenmesi bekleniyordu ancak görünüşe göre Apple, bu planında değişikliğe gitmiş.

    Şubat veya mart ayında tanıtılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, son yazısında M2 MacBook Pro ailesinden bahsetti. Gurman’a göre Apple, yeni nesil 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini 2023’ün ilk çeyreğinde tanıtacak. Gurman, geçtiğimiz aylarda bu cihazların yıl bitmeden tanıtılacağını belirtmişti ancak görünüşe göre şirket içinde planlar değişmiş. Bahsi geçen cihazların şubat veya mart ayında macOS 13.3 ile birlikte tanıtılacağı belirtiliyor.

    İddiaları doğrular nitelikte olan bir olay ise Apple’ın en son kazanç rapor toplantısında ortaya çıktı. Toplantıda CEO Tim Cook, bayram süreci öncesi ürün yelpazesinin tamamlandığını belirtti. 2023 yılında M2 işlemcili MacBook Pro dışında yeni Mac mini, iMac, Mac Studio ve Mac Pro görme ihtimaliz de var. Ayrıca firmanın 15 inçlik MacBook Air modelini de 2023 yılında tanıtması bekleniyor.

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