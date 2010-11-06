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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac AppStore için uygulamaları incelemeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Ekim ayında gerçekleştirdiği Back to The Mac etkinliğinde Mac OS X Lion'ın bir özelliği olarak duyurduğu ancak yakın zamanda hayata geçeceği için Snow Leopard kullanıcılarınında faydalanacağı Mac AppStore'a uygulama kabülü başladı.

AppStore ile yakaladığı başarıyı ve kazandığı deneyimi Mac platformuna da yansıtmayı amaçlayan Apple; Mac App Geliştirici Programı kapsamında hazırlanan Mac uygulamalarının mağazada yer alması için gerekli olan inceleme aşaması için geliştiricilerin uygulamaları kendilerine göndermeye başlayabileceklerini duyurdu.

Bilindiği gibi Apple; herhangi bir uygulamayı inceleyip onay vermeden; uygulama mağazasında yayınlanmasına izin vermiyor.


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resler 9 yıl
MS nin daha fazla beklemeden en kısa zamanda Win7 nin ilk servis paketine bu özelliği eklemesi gerek. Win8 beklerse mobil işletim sisteminde olduğu gibi gerilere düşecek.
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Bl00dyHell 9 yıl
Hehe bize bu tür şeyleri öğreten GNU/Linux dağıtımları sağolsun.
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Batuist 9 yıl
windows 8de de aynı özellik olacak.. artık yeni trend bu.. parası olan güvenle aradığı herşeyi tek bir mağazadan satın alabilecek..
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korsanzeki168 9 yıl
bu bir bomba ios tan sonra şimdide mac için başlatıyorlar app store olayını ve bu masaüstü sistemlerde de iphone fırtınası başlaya bilir diye düşünüyorum mp3ler filmler oyunlar 3. parti programlar falan gırla gider artık
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metinTasci 9 yıl
hariikaaa
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