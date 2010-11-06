Apple, Mac AppStore için uygulamaları incelemeye başladı

Ekim ayında gerçekleştirdiği Back to The Mac etkinliğinde Mac OS X Lion'ın bir özelliği olarak duyurduğu ancak yakın zamanda hayata geçeceği için Snow Leopard kullanıcılarınında faydalanacağı Mac AppStore'a uygulama kabülü başladı.

AppStore ile yakaladığı başarıyı ve kazandığı deneyimi Mac platformuna da yansıtmayı amaçlayan Apple; Mac App Geliştirici Programı kapsamında hazırlanan Mac uygulamalarının mağazada yer alması için gerekli olan inceleme aşaması için geliştiricilerin uygulamaları kendilerine göndermeye başlayabileceklerini duyurdu.

Bilindiği gibi Apple; herhangi bir uygulamayı inceleyip onay vermeden; uygulama mağazasında yayınlanmasına izin vermiyor.