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    Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor

    Aynı anda iki cihazı şarj edebildiğiniz MagSafe Duo aksesuarı satışa çıkıyor. Qi standardını destekleyen tüm cihazlar aksesuardan faydalanabiliyor. MagSafe Duo özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor
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    Apple’ın kablosuz şarj teknolojisine geçiş yaptığı ilk dönemlerde gündeme gelen birden fazla cihaz destekli şarj aksesuarı AirPower hiç bir zaman ortaya çıkmadı ancak MagSafe ile birlikte benzer bir aksesuar geliştirildi.

    Apple MagSafe Duo özellikleri ve fiyatı

    Apple normalde iPhone 12 serisini kablosuz olarak şarj etmek için MagSafe adında tekli bir aksesuar satışa sunmuştu. Şimdi ise birden fazla cihazı şarj edebilecek MagSafe Duo aksesuarı da satışa çıkıyor.

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    MagSafe Duo aksesuarı kablosuz şarjı destekleyen tüm Apple ürünleri ile uyumlu. Yani Apple Watch yanında AirPods kutuları da şarj olabiliyor. Sağ kısımdaki plaka 90 derece öne doğru çıkarak Apple Watch için destek oluşturuyor. Yine Qi standardını destekleyen cihazlar adaptör ile çalışabiliyor.

    Aslında MagSafe Duo aksesuarı iPhone 12 serisi haricinde de kullanılabiliyor. MagSafe ibaresi ise arka kısma manyetik olarak tam bir şekilde yapışmasını niteliyor. MagSafe Duo aksesuarı 1299TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde sadece Lightning kablosu çıkıyor.

    MagSafe Duo



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amacı şarj etmek olan cihaza adaptörün dahil olmaması... 

    Absürtlük konusunda Apple tekerleri ile yarışır.
    https://www.apple.com/tr/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-tekerlek-kiti
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sarj aleti aliyosun icinde sarj adaptoru yok.
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    onboardx 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel düşünülmüş bir cihazda o fiyat nedir kardeşim.Bari adaptörü de koysaydınız.
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