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    Apple'ın AI ekibi: Mevcut yapay zekalar söylendiği kadar iyi değil

    Apple'ın yapay zeka ekibindeki araştırmacılar tarafından bu hafta yayımlanan bir araştırma, ChatGPT ve Gemini gibi mevcut yapay zekaların iddia edildiği gibi akıl yürütmüyor olabileceğini savunuyor.

    Apple yapay zeka raporu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında son birkaç yıl içinde büyük bir atılım yaşanırken, kullanıcılara sunulan yapay zeka araçları da giderek daha gelişmiş bir hâl aldı. Gerek ChatGPT ve Gemini gibi büyük dil modelleri, gerekse Sora ve Midjourney gibi üretken yapay zekalar, bugün artık etkileyici bir noktaya gelmiş durumdalar. Ancak bu atılıma rağmen, yapay zekaların aslında söylendiği kadar mesafe kat etmediğini savunan da bir kitle var. Üstelik bunların arasına artık Apple araştırmacılarını da yazabiliriz. Apple'ın yapay zeka ekibi tarafından bu hafta yayımlanan bir araştırma, mevcut yapay zekaların iddia edildiği kadar iyi olmadığını savunuyor.

    Araştırmada OpenAI, Google ve Anthropic gibi önde gelen şirketlerin geliştirdiği GPT-o3, Gemini 2.5 ve Claude 3.7 gibi üst düzey büyük dil modellerinin aslında sanıldığı kadar “akıl yürütemediği” öne sürülüyor. Apple araştırmacılarına göre bu modellerin “düşünme yetisi” olarak sunulan yetenekleri, gerçekte bir tür "düşünüyormuş gibi yapma" illüzyonu olabilir. Araştırmada, özellikle OpenAI gibi firmaların son dönemde sıkça vurguladığı "zincirleme düşünme" yaklaşımına dair ciddi şüpheler ortaya konuluyor.

    Apple’ın yapay zeka ve makine öğrenimi araştırmaları direktörü Samy Bengio’nun da yazarları arasında yer aldığı makalede, mevcut modellerin performansını ölçmek için kullanılan testlerin veri sızıntılarına açık olduğu ve bu testlerin, mevcut modellerin gerçek akıl yürütme süreçlerine dair yeterli içgörü sağlamadığı ifade ediliyor.

    Yapay Zekalar Daha Derinlemesine Düşündükçe Daha Fazla Hata Yapıyor

    Apple: Mevcut yapay zekalar söylendiği kadar iyi değil Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, mevcut yapay zekaların "akıl yürütme" kabiliyetlerini daha net analiz edebilmek adına bu yapay zekaları "kontrol edilebilir bulmaca ortamları" içinde değerlendirdi. Yapılan deneyler sonucunda, belirli bir karmaşıklık seviyesinin üzerine çıkıldığında bu modellerin başarı oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığı tespit edildi. Araştırmaya göre bu modeller, çözüm için yeterli bilgi işleme kapasitesine (token bütçesine) sahip olsalar bile, belli bir karmaşıklık eşiğinin üzerinde performanslarını koruyamıyorlar; Bir problemidaha derinlemesine analiz etmeye çalıştıkça, daha fazla hata yapma olasılıkları artıyor. Bu durum, araştırmacıların ifadesiyle, "tersine ölçeklenme" adı verilen bir sınıra işaret ediyor: Model büyüdükçe ve düşünce zinciri uzadıkça, beklenenin aksine doğruluk oranı düşüyor. Apple araştırmacılarına göre bu durum, bir “aşırı düşünme” olgusu olarak tanımlanabilir.

    Araştırmada ayrıca bu modellerin hangi çözüm yolunu neden seçtiğinin hâlâ net şekilde anlaşılamadığına da dikkat çekiliyor ki hatırlarsanız Anthropic de daha önce benzer uyarılar yapmıştı. Apple tarafından yapılan analizler de bu modellerin karmaşık sorularda tutarlı ve açık algoritmalar kullanmadığını, bazen aynı türdeki bulmacalara farklı mantık yürütmelerle yaklaştığını gösteriyor. Yani modeller bir düşünce zinciri kuruyor gibi görünse de bu zincirin iç yapısı çoğu zaman zayıf, parçalı ve güvenilmez olabiliyor.

    Apple'ın yapay zeka ekibi tarafından ortaya koyulan bu araştırma, yapay zekanın akıl yürütme yetenekleriyle ilgili var olan iyimser beklentilere doğrudan bir meydan okuma olarak görülebilir. Üstelik bu, mevcut modellerin bir akıl yürütme kapasitesi konusunda sınırına ulaşmış olabileceğini ileri süren ilk araştırma da değil. Daha önce başka yapay zeka uzmanları da benzer görüşleri dile getirmişti. Ancak bu kez doğrudan Apple gibi bir teknoloji devinden bu yönde bir argüman sunulması, bu konuya daha fazla dikkat çekecektir.

    Diğer yandan, Apple’ın böyle bir araştırma yayımlamış olması, şirketin yapay zeka yarışında geri kalmasına karşı geliştirilmiş bir tür savunma mekanizması olarak da yorumlanabilir. Apple, iPhone ve iPad gibi cihazlarında sunduğu Apple Intelligence paketi ve akıllı asistanı Siri ile birlikte bu alanda varlık gösteriyor olsa da yapay zeka yarışında Google ve Microsoft gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldığı aşikâr. Hâl böyleyken Apple cephesinden böyle bir paylaşımın gelmesi, bu araştırmada ortaya koyulan tespitlere biraz daha şüpheyle yaklaşılmasına sebep olabilir.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    odun sobası zehirler mi jant çizik giderme aklından bir sayı tut vestel çamaşır makinesi suyu boşaltıyor sıkma yapmıyor tcl kanal listesi düzenleme programı

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