AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Haziran 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta Google, Microsoft, Anthropic gibi şirketler mevcut ürün ve hizmetleri için yeni özellikler tanıtırken, üretken yapay zekalar tarafında da dikkat çekici bazı gelişmeler yaşandı. Diğer yandan bu hafta üst üste gelen haberler, yapay zekanın giderek artan enerji ihtiyacının yakın gelecekte çözülmesi gereken başlıca problemlerden biri olacağını gösterdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri.

Claude’a Sesli Sohbet ve Web Arama Özellikleri Eklendi

Yapay zeka alanındaki önemli oyunculardan biri olan Anthropic, performans testlerinde ChatGPT ile benzer sonuçlar veren chatbot'u Claude'a sesli sohbet ve web'de arama yapabilme özelliklerini ekledi.

Claude'un mobil uygulamalarında beta olarak sunulan sesli sohbet modu sayesinde kullanıcılar artık hiçbir şey yazmak zorunda kalmadan Claude’a sesli komutlar verebilecek ve Claude’un sesli yanıtlarını dinleyebilecek. Claude, konuşma sırasında önemli noktaları ekranda gösteriyor ve görüşme sonunda hem konuşma dökümünü hem de özetini sunuyor. Anthropic, ücretsiz kullanıcıların ortalama olarak günde 20-30 konuşma yapabileceğini belirtiyor. Ancak bu sesli sohbet özelliği şimdilik sadece İngilizce kullanılabiliyor.

Flux.1 Kontext Yayınlandı: Görsel Üretme ve Düzenleme Yetenekleri Dikkat Çekiyor

Gerçekçi görseller üretebilen Flux modeliyle tanıdığımız Black Forest Labs, bu hafta "Flux.1 Kontext" adını verdiği yeni model ailesini kullanıma sundu. Hem metinsel hem de görsel komutları işleyebilen Flux.1 Kontext, Flux'ın gerçekçi görseller üretebilme yeteneğini, ChatGPT'dekine benzer bir görsel düzenleme özelliğiyle birleştiriyor. Üstelik bunu yaparken görseller arasında devamlılık da sağlıyor. Flux Playground üzerinden deneyebileceğiniz Flux.1 Kontext ile ortaya çıkan işler oldukça etkileyici görünüyor.

İnsansı Robotlar Ringde Karşı Karşıya Geldi

Çin’de Mecha Fighting Series başlıklı etkinlik kapsamında dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası gerçekleştirildi. Unitree Robotics’in robotları ringde hünerlerini sergiledi.

HunyuanVideo-Avatar Tanıtıldı

Bu hafta tanıtılan bir diğer üretken yapay zeka da HunyuanVideo-Avatar oldu. Çin'in önde gelen şirketlerinden Tencent'ın geliştirdiği bu yeni model, paylaştığınız görselden ve ses dosyasından yola çıkarak konuşan avatarlar oluşturabiliyor. Üstelik bunun için tek bir görsel yeterli oluyor. HunyuanVideo-Avatar, istediğiniz konuşmanın içeriğini analiz ederek seslendirme sırasında duygu ve tonlamayı buna göre veriyor.

Grok, Telegram'a Geliyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u Telegram'a entegre etmek için 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Grok'un bu yaz 1 milyardan fazla Telegram kullanıcısına erişmesini sağlayacak.

Grok, Telegram’ın arama çubuğuna entegre olacak ve konu başlıklı sohbetler, akıllı metin düzenleme, sohbet özetleri, belge özetleri, grup sohbeti moderasyonu gibi çeşitli özellikler sunacak.

ElevenLabs'e Ücretsiz Alternatif Geldi: Chatterbox TTS

Metin seslendirebilen yapay zeka araçlarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Chatterbox TTS adını taşıyan bu yeni araç, GitHub ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. Chatterbox TTS'nin tamamen ücretsiz olmasına rağmen, bu alana öncülük eden ElevenLabs ile yarışacak kalitede seslendirmeler yapması dikkat çekti.

Kling AI 2.1 Yayınlandı

Görselden video üretme konusunda piyasadaki en iyi araçlardan birisi, belki de en iyisi olan Kling bu hafta güncellendi. Kling AI. 2.1 adını taşıyan bu ara model, Kling AI 2'ye kıyasla daha da gerçekçi videolar üretirken, kamera hareketleri gibi çeşitli konularda kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.

Yapay Zekanın Artan Enerji İhtiyacı Uzmanları Endişelendiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın artan enerji ihtiyacının yakın gelecekte sebep olabileceği problemler, son günlerde çok daha fazla dillendirilmeye başlandı. Bu hafta yayımlanan bir araştırma, yapay zekâ sistemlerinin 2025 yılı sonuna kadar dünya genelinde Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketmeye başlayacağını gösterdi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Nisan ayında yayımladığı rapora göre bugün dünya genelinde tüketilen elektriğin yüzde 1.5’ini (yaklaşık 415 teravatsaat) tüketen yapay zekanın tüketimi 2030'a kadar 900 TWh’yi aşacak. Artan bu enerji tüketimi gezegenin pek hayrına olmayacağı için alternatif çözümler aranıyor. Nitekim son günlerde, uzayda güneş enerjisi tesisleri kurmak veya veri merkezlerini daha verimli hâle getirecek teknolojiler geliştirmek gibi çözümler eskisinden çok daha sık gündeme gelmeye başladı.

Bu bağlamda Nvidia da yapay zeka veri merkezlerinin enerji altyapısını baştan yazabilecek dikkat çekici bir projeye imza attı. Şirket, 2027’ye kadar devreye almayı planladığı yeni yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) güç mimarisinin, veri merkezlerinde enerji verimliliğini arttıracağını açıkladı. Şirketin tanıttığı 800V HVDC mimarisi, sunucu raflarına 1 megawatt (MW) ve üzeri güç aktarımını mümkün kılacak.

Tam Boyutta Gör Bu hafta benzer bir haber de Shell'den geldi. Shell tarafından geliştirilen daldırmalı soğutma sıvıları, Intel'in Xeon işlemcileriyle iki yıl boyunca yapılan kapsamlı testler sonucunda onaylanarak sertifika aldı. Böylece veri merkezlerinde kullanımının önü açılan bu soğutma sıvısı, havalı soğutma sistemlerine kıyasla çok daha verimli olduğu için veri merkezlerinin soğutmaya harcadığı enerjiyi kayda değer ölçüde azaltabilir.

Güneş enerjisini uzaydan Dünya’ya ışınlamak artık hayal değil 4 gün önce eklendi

Google’ın Yapay Zekası Hâlâ 2024'te Olduğumuzu Zannediyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zeka alanında yaşanan atılım insanları fazlasıyla heyecanlandırmış ve bu teknolojinin yakın gelecekte nerelere evrilebileceği konusunda hayal kurdurtmaya başlamış durumda. Bu da mevcut yapay zekaların eksikliklerini göz ardı etmemize sebep oluyor. Bu durum bu hafta çarpıcı bir örnekle gözler önüne serildi. Google’ın arama sonuçlarını özetleyen yapay zeka özelliği AI Overviews, kendisine "2025 yılında mıyız" sorusu yöneltildiğinde, "Hayır 2024 yılındayız" cevabını verdi. Üstelik bu yanıtı üç farklı sorguda da tekrarladı. Yapay zeka her seferinde farklı bir cevap verse de her defasında aynı sonuca ulaştı: 2024 yılındayız!

Microsoft, Copilot for Gaming'i Test Etmeye Başladı

Oyunculara yardımcı olacak bir yapay zeka üzerinde çalıştığını bir süre önce duyuran Microsoft, "Copilot for Gaming" adını verdiği bu akıllı asistanı kullanıcılara sunmaya başladı. Şimdilik beta sürümünde olan Copilot for Gaming'e Xbox'ın iOS ve Android uygulamaları üzerinden erişilebiliyor.

Copilot for Gaming, Xbox başarılarınızı hızlı bir şekilde görmenizi, oyun geçmişinize göre oyun önerileri almanızı ve oyunlarda geçemediğiniz bölümler hakkında ipuçları almanızı sağlıyor. Özellikle bu son kısmın ileride oyun deneyiminin önemli bir parçası hâline gelebileceği düşünülüyor.

Google Drive ve Gmail'e Yeni Yapay Zeka Özellikleri Eklendi

Tam Boyutta Gör Google, gündelik hayatta önemli bir yer tutan ürün ve hizmetlerine yapay zeka özellikleri eklemeye devam ediyor. Bu hafta da Google Drive ve Gmail'e yeni yapay zeka özellikleri eklendi.

Gmail artık yapay zekayla e-postalarınızı özetleyebiliyor. Google'ın yapay zekası Gemini, özellikle uzun e-posta dizileri gibi özetin faydalı olabileceği durumlarda otomatik olarak bir özet kartı ekleyecek. Bu özet kartları, tüm önemli noktaları özetleyecek ve yeni yanıt geldikçe özeti güncelleyecek. Diğer yandan Google Drive tarafında ise Gemini videoları da izleyip analiz edebilecek. Bu sayede kullanıcılar, bir videoyu izlemelerine gerek kalmadan içeriği hakkında özet bilgi alabilecek ya da belirli sorulara yanıt bulabilecek.

Şu an için sadece Google Workspace, Google One AI Premium ve Gemini Business/Enterprise kullanıcılarıan sunulan bu özelliklerin kademeli olarak tüm hesaplara açılması bekleniyor.

Perplexity Labs, Kendi Başına Kapsamlı Raporlar Hazırlayabiliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Perplexity, Perplexity Labs adını taşıyan yeni aracını tanıttı. AI ajanı benzeri özelliklere de sahip olan Perplexity Labs, istenen bir konuda kapsamlı raporlar hazırlayabiliyor, hatta bu raporları grafikler ve tablolarla zenginleştirebiliyor. Perplexity Labs bu raporları hazırlayabilmek için bazen 10 dakika boyunca kendi başına çalışıyor.

Honor İnsansı Robot Üretmeyi Planlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekaya paralel olarak robotik alanında yaşanan gelişmeler, gündelik işlerde yardımcı olabilecek insansı hizmet robotlarının hayatımıza girmesinin önünü açtı. Nitekim şu anda pek çok şirket kendi insansı robotlarını geliştirmeye çalışıyor. Bu hafta onlara Honor da katıldı. Daha çok bir telefon üreticisi olarak tanıdığımız Honor, insansı robot alanına girmeyi planladıklarını açıkladı. İlk aşamada daha çok yazılım alanıyla sınırlı kalıp farklı robotik şirketleriyle iş birlikleri yapacak olan şirket, zamanla kendi markasını taşıyan hizmet robotları üretip satışa sunmayı hedefliyor.

OnePlus AI Duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araçlarının akıllı telefonlara entegrasyonu hızlanarak sürüyor. Apple ve Samsung'dan sonra OnePlus da akıllı telefonlarında sunduğu yapay zeka özelliklerini tek çatı altında buluşturmak için kendi ekosistemini kurmaya karar verdi. OnePlus AI adını taşıyan bu sistem, OnePlus'ın telefonlarındaki yapay zeka araçlarını tek bir çatı altında toplayacak. Üstelik kullanıcıların bu özellikleri kolayca kullanabilmesi için telefonda yapay zekaya özel bir tuş da olacak. OnePlus AI, ilk olarak OnePlus 13s ile birlikte sunulacak.

Stüdyolar, Oyuncuları Kızdırmamak İçin AI Kullanmaktan Kaçınıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta Bloomberg'de yayınlanan bir makale, oyun stüdyolarının yapay zekanın neden daha yaygın şekilde kullanmadığını daha iyi anlamamızı sağladı. Bloomberg'in sektör içinden aldığı bilgilere göre Electronic Arts, Take-Two, CD Projekt RED gibi büyük oyun şirketleri, oyuncuları kızdıracağını ve prestij kaybına sebep olacağını düşündüğü için oyun yapımında AI kullanımını sınırlı tutuyor. Çünkü yapılan araştırmalar, pek çok oyuncunun bu tarz içerikleri hoş karşılamadığını gösteriyor.

Ayrıca bu üretken yapay zekaları oyunlarda kullanmanın yaratabileceği telif sorunları da oyun stüdyolarını korkuttuğu belirtiliyor. Bu yüzden ilk aşamada daha küçük ölçekli, bağımsız oyun yapımcılarının bu teknolojileri kullanmaya daha açık olacağı düşünülüyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

ChatGPT ve Grok gibi Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabiliyor olmasıyla büyük sükse yapan DeepSeek'in DeepSeek-R1-0528 adını taşıyan yeni bir versiyonu yayınladı.

Mark Zuckerberg, MetaAI'ın aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Netflix'in kurucularından Reed Hastings, yapay zeka şirketi Anthropic'e katıldı. Netflix'i bir medya devine dönüştüren Hastings, zellikle yapay zekanın toplumda sebep olacağı değişikliklerin daha derinlemesine incelenmesi konusunda şirkete katkı sunacak.

AMD ve Nvidia, ABD'nin Çin'e uyguladığı GPU ambargosunu delmeden Çin'e satış yapabilmek için, ABD'nin belirlediği donanımsal sınırların dışına çıkmayan, Çin'e özel AI çipleri geliştiriyor.

Opera, yapay zeka özelliklerine sahip olacak yeni internet tarayıcısı Opera Neon'u duyurdu. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının deneyebildiği Opera Neon'un belli başlı görevleri otonom olarak yapabileceği söyleniyor.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 2 Haziran 2025

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