Meta, akıllı saatlerde ezber bozacak: Apple Watch’a rakip geliyor

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Tam Boyutta Gör Meta, giyilebilir teknoloji dünyasında ezberleri bozacak yeni bir ürünle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Meta, yapay zeka özellikleriyle entegre bir kameraya sahip akıllı saat geliştiriyor. Cihazın, Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı Eylül etkinliğiyle aynı dönemde, yani 17-18 Eylül tarihlerindeki Meta Connect konferansında tanıtılması bekleniyor.

Meta Watch yolda

Meta’nın akıllı saati aslında yeni bir fikir değil. Şirket, bu projeyi ilk kez 2021 yılında duyurmuş ancak bir yıl sonra rafa kaldırmıştı. Şimdi ise tedarik zincirinden gelen bilgiler, geliştirme sürecinin tekrar başladığını ve cihazın lansmana oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

Meta Watch’un en büyük farkı entegre kamerası olacak. Apple yıllar önce Apple Watch’a kamera eklemeyi düşünmüş, hatta bu doğrultuda patentler bile almıştı. Ancak bu fikirler gerçeğe dönüşmemişti. Meta ise tam da bu alana odaklanarak kamera destekli yapay zeka özellikleri ile pazarda farklılaşmayı hedefliyor. Bu özelliklerin, iPhone’daki Visual Intelligence ya da Android’deki Google Lens benzeri işlevler sunması bekleniyor.

Yeni cihazın, Meta’nın geliştirdiği AI gözlüklerle birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Üretimin ise Çin merkezli Huaqin tarafından üstlenildiği belirtiliyor.

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Her ne kadar lansman tarihi konusunda kesinlik olmasa da Meta, giyilebilir cihazlarda ayak izini giderek büyütüyor. Şirketin akıllı gözlükler ile başlattığı serüvenin akıllı saatlere yansıması Apple ve Samsung gibi devleri zorlayabilir. Öte yandan henüz cihazın teknik bilgileri gibi diğer detaylar açıklamış değil. Dolayısıyla Meta Connect etkinliğini beklemek gerekecek.

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