AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (28 Temmuz 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta öne çıkan şirket Google oldu. Amerikalı internet devi bir yandan arama motorunu yapay zeka özellikleri ile donatmaya devam ederken, diğer yandan Opal gibi yeni araçlarını da kullanıma sundu. Tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcıların işine yarayabilecek yeni üretken yapay zekalar kullanıma sunuldu. İşte geride bıraktığımız haftada yapay zeka dünyasında yaşanan en önemli gelişmeler:

Google, Uygulama Geliştirebilen Yapay Zekası Opal'ı Kullanıma Sundu

Hiç kod yazmadan mini uygulamalar geliştirmek, yapay zeka sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Son dönemde birkaç örneğini gördüğümüz bu uygulama geliştiren yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu seferki Google'dan geldi. Google'ın şimdilik Beta sürümüyle sadece ABD'de kullanıma açtığı Opal, kullanıcıların yapay zeka destekli mini uygulamalar geliştirip başkalarıyla paylaşmasına olanak sağlıyor.

Opal'da kullanıcıların oluşturmak istedikleri mini uygulamayı yazılı olarak tarif etmesi yetiyor. Opal bu direktif doğrultusunda uygulamanın takip edeceği belli bir görev akışı oluşturuyor ve bunu bir mini uygulamaya dönüştürüyor. Kullanıcılar gerekli gördükleri takdirde bu görev akışını düzenleyip araya yeni basamaklar ekleyebiliyor. Örneğin "Bana bugünün öne çıkan teknoloji haberlerini bulup listeleyen bir uygulama geliştir" dediğinizde, Opal bunu yapıyor. Daha sonra oluşturduğu görev akışının içine "yapay zeka ile ilgili haberleri ayrı bir kutucukta listele" gibi bir ekleme yaptığınızda, uygulama buna göre güncelleniyor. Opal şimdilik görece ufak uygulamalar geliştirebiliyor olsa da gelecek açısından epey heyecan verici bir araç olarak dikkat çekiyor.

Yerli Yapay Zeka T3AI, NEXT Teknofest Sosyal Üzerinden Kullanıma Sunuldu

Tam Boyutta Gör Teknofest kapsamında geliştirilen yerli sosyal ağ "NEXT Teknofest Sosyal", bu hafta BAYKAR desteğiyle kullanıma sunuldu. Kullanıcılardan büyük ilgi görerek bu hafta en çok indirilen uygulama hâline gelen NEXT Teknofest Sosyal'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de T3AI adlı sohbet botu oldu. "Ahlaklı yapay zeka" sloganıyla tanıtılan T3AI, aynı Grok'un X'e entege şekilde çalışması gibi, NEXT Teknofest Sosyal'e entegre şekilde çalışıyor.

Yapay Zekalar Matematik Olimpiyatları'nda Altın Madalya Alacak Seviyeye Ulaştı

Geçtiğimiz hafta, yapay zekaların son bir yılda ne kadar yol kat ettiğini gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Google DeepMind ve OpenAI'ın en gelişmiş yapay zeka modelleri, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya seviyesine ulaşarak bir ilke imza attılar. Geçtiğimiz yıl gümüş madalyanın ötesine geçemeyen bu yapay zekaların bu yıl altın madalya alması, bu alanda yaşanan atılımın somut bir göstergesi oldu.

Yapay zekanın çok az insanın erişebildiği bu seviyeye ulaşması, klasik tek yönlü muhakeme yerine “paralel düşünme” (parallel thinking) yaklaşımına dayanan yeni bir mimariyle mümkün oldu. Bu yöntemde model, tek bir akıl yürütme zincirini takip etmek yerine, aynı matematiksel problemi çözmek için birden fazla mantıksal yol oluşturarak bu yolları eş zamanlı olarak değerlendiriyor. Her çözüm dalı, kendi içinde bir tür bağımsız hipotez üretiyor ve sistem, bu hipotezleri çapraz kontrol ederek en tutarlı ve sağlam çözüm yolunu seçiyor.

Amazon, Yapay Zeka Odaklı Giyilebilir Cihazlar Üreten Bee AI'ı Satın Aldı

Tam Boyutta Gör Amazon, bu hafta dikkat çekici bir satın alım haberiyle gündeme geldi. Amerikalı teknoloji devi, yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar geliştiren Bee AI'ı satın almakiçin anlaşmaya vardı. Bee AI'ın ürünlerinin başında, kullanıcıların tüm konuşmalarını yazılı olarak kaybedip, daha sonra özetleyebilen ya da bu konuşmalardan bölümleri sunabilen Bee geliyor. Bir akıllı saat gibi görünen Bee, özellikle bir toplantıda ya da konferansta konuşulanları kaydedip daha sonra kullanmak isteyen kullanıcılar için kullanışlı bir araç olarak öne çıkıyor.

Amazon'un Bee AI'ı satın alması, kullanıcıların yapay zekayı sürekli yanlarında taşıyabilecekleri akıllı saat gibi cihazların yakında çok daha yaygınlaşacağının habercisi. Hatırlarsanız OpenAI da eski Apple tasarım şefi Jony Ive'ın şirketini satın alarak bu yönde önemli bir adım atmıştı.

Çinli Unitree’den 6.000 Dolara İnsansı Robot: Unitree R1

Yapay zeka alanına paralel olarak robotik alanında da önemli atılımların yapılması, hizmet robotu olarak kullanılabilecek insansı robotların çok yakında hayatımıza girmesini neredeyse kaçınılmaz hâle getirdi. Bu hafta Çin'den gelen bir haber ise bu robotların ne kadar yaygın hâle gelebileceğini daha iyi anlamamızı sağladı. Çünkü Çinli Unitree, insansı robotu R1'i 6.000 doların altında bir fiyatla piyasaya sürüyor.

Sadece 25 kilogram ağırlığındaki, 26 hareketli ekleme sahip bu robot, görüntü ve ses tanıma destekli yapay zeka ile donatılmış durumda. Böylece hem sesli komutlara yanıt verebiliyor hem de çevresini analiz ederek daha akıllı etkileşimler kurabiliyor.

Yapay zeka düşünebilir mi? Düşünmeli mi? 23 sa. önce eklendi

Yapay Zeka, Google Arama'yı Dönüştürmeye Devam Ediyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT gibi sohbet botlarının arama motorlarını demode hâle getirmiş olması, bu arama motorlarının hızla değişmesine sebep oluyor. Özellikle Google, arama motoruna her geçen gün yeni bir yapay zeka özelliği ekliyor. Google Arama'ya son olarak da Web Guide adı verilen bir özellik eklendi. Bu yeni özellik, arama sonuçlarını "akıllı şekilde organize etmek" için özel olarak eğitilmiş bir Gemini yapay zeka sürümünü kullanıyor.

Web Guide, kullanıcıların özellikle uzun ve açık uçlu sorgularında devreye giriyor. Örneğin, “Japonya’da tek başına seyahat nasıl yapılır?” gibi aramalarda, sonuç sayfası sadece bağlantılardan değil, aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar, özetler ve önerilerden de oluşuyor. Böylece Google Arama, sohbet botlarına daha yakın bir deneyim sunmaya başlıyor

YouTube Shorts ve Google Fotoğraflar'a Resimden Videoya Dönüştürme Özelliği Geliyor

Google, fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka özelliğini Fotoğraflar'a ve YouTube Shorts'a getiriyor. Google Fotoğraflar'a eklenen fotoğraftan videoya yapay zeka özelliği, yalnızca 6 saniyelik klipler oluşturabiliyor. YouTube Shorts’ta ise kullanıcılar oluşturulacak videonun süresini seçebiliyor. Ancak, Gemini'de veya Veo 2'de olduğu gibi, her iki araç da kullanıcıların kendi komut açıklamalarını girmelerine izin vermiyor. Bunun yerine, "Hafif hareketler" veya "Kendimi şanslı hissediyorum" gibi sağlanan komutlar listesinden seçim yapabiliyor.

Samsung, Galaxy AI'a Farklı Yapay Zeka Modelleri Ekliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy AI paketiyle kullanıcılarına günlük yaşamda kullanabilecekleri çeşitli yapay zeka araçları ve özellikleri sunan Samsung, şimdi bu paketteki yapay zekaları çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Şu anda Google'ın Gemini modelini kullanan Galaxy AI'a yakında Perplexity ve ChatGPT de eklenecek. Böylece Galaxy AI'ın yapay zekası daha da gelişmiş bir hâl alacak.

Alibaba Bu Hafta Dikkat Çekici İki Yapay Zeka Modeli Çıkardı

Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam eden Alibaba, bu hafta iki yeni yapay zeka birden çıkardı. Bunlardan ilki şirketin akıl yürütebilen yeni büyük dil modeli Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 oldu. Tamamen açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulan Qwen3-235B, buna karşın piyasadaki en gelişmiş akıl yürütme modelleriyle eş değer, hatta onların birçoğundan üstün bir performans sergiliyor.

Alibaba'nın bu hafta yayınladığı ikinci yapay zeka aracı ise Qwen3-Coder oldu. Qwen3-Coder, adından da anlaşılacağı üzere yapay zeka destekli kod yazma odaklı bir araç. AI ajanı benzeri özellikleri de bulunan Qwen3-Coder, kendisine verilen direktifler doğrultusunda kod yazabiliyor ve mini uygulamalar ya da web siteleri hazırlayabiliyor. Google'ın bu hafta yayınladığı Opal'ın aksine Qwen3-Coder, doğrudan kod üzerinden çalışıyor ve yazılımcılara üzerinde çalışabilecekleri kodlar da sunuyor.

Metinleri Seslendirebilen Higgs Audio V2 Kullanıma Sunuldu

Metinleri farklı tonlama ve aksanlarla seslendirebilen Eleven Labs'e bu hafta yeni bir rakip daha geldi. Açık kaynak kodlu olarak tamamen ücretsiz şekilde yayınlanan Higgs Audio V2, buna karşın sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Higgs Audio V2'de kullanıcılar farklı seslendirme sanatçıları ve farklı duygular arasından seçim yapabildiği gibi, birden fazla ses seçip birkaç farklı karakterin yer aldığı konuşmaları da seslendirebiliyor. Yayınlanan demo, Higgs Audio V2'nin paralı modellerden pek aşağı kalır yanı olmadığını gösteriyor.

Proton, Güvenli Sohbet Botu Lumo'yu Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör Proton Mail gibi güvenlik odaklı web çözümleriyle tanıdığımız Proton, bu hafta kendi büyük dil modeli (LLM) Lumo'yu kullanıma sundu. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Lumo'nun başlıca özelliği kullanıcılara tam güvenlik ve mahremiyet vadediyor olması. Proton, kullanıcıların Lumo ile yaptıkları konuşmaların tamamen özel olduğunu, hatta kendilerinin bile bu konuşmalara erişemeyeceği söylüyor. Diğer yandan bu konuşmalardaki verilerin yapay zekayı geliştirmek için de kullanılmayacağını belirtiliyor.

Grok 4 Yapay Zekâ Analiz İndeksinde Zirveyi Aldı

xAI'ın kısa süre önce kullanıma sunduğu Grok 4, özellikle analiz zekası kategorisinde rakiplerine karşı üstünlük sağlamış durumda. Paylaşılan son analiz indekslerinde Grok 4'ün Gemini 2.5 Pro ve o3-Pro gibi modelleri geride bırakarak zirveye yerleşmesi dikkat çekiyor. Ne var ki Grok 4 çıktı hızı, gecikme süresi ve görev başına maliyet gibi konularda rakiplerinin gerisinde yer alıyor.

OpenAI ve SoftBank'in 500 Milyar Dolarlık Stargate Projesi Beklendiği Gibi Gitmiyor

Tam Boyutta Gör Ocak ayında Donald Trump tarafından duyurulan Stargate Projesi, önümüzdeki dört yıl boyunca ABD’de gerekli yapay zeka altyapısının inşası için en az 500 milyar dolarlık yatırım öngörüyordu. Bu büyük girişime OpenAI ve SoftBank'in öncülük edeceği açıklanmıştı. Ne var ki bu projede işler umulduğu gibi gitmiyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, bu iki dev ortak arasındaki anlaşmazlıklar projenin önünde ciddi bir engel hâline gelmiş durumda. Altı ay sonra gelinen noktada, SoftBank yatırım taahhütlerini büyük oranda küçültmüş görünüyor. Bu yıl için hedeflenen 100 milyar dolarlık yatırımın yerine, sadece Ohio’da küçük bir veri merkezi kurulması planlanıyor. Üstelik bugüne kadar Stargate kapsamında tek bir veri merkezi anlaşması bile imzalanmış değil. OpenAI bunun yerine SoftBank'in dâhil olmadığı anlaşmalar yapıyor. Üstelik ilginç bir şekilde bu projelerde de Stargate adını kullanıyor. Bu durum, projenin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

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