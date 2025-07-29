Sony, Horizon'ın "adi bir kopyası" dediği oyun yüzünden Tencent'a dava açtı

Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen teknoloji ve oyun şirketlerinden olan Tencent, geçtiğimiz yıl Light of Motiram adlı yeni oyununu tanıttığında, pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü fragmanda gösterilen oyun, Sony'nin popüler Horizon: Zero Dawn oyununun neredeyse birebir aynısıydı. Tencent, bu benzerliği farklı dokunuşlarla gizleme gereği bile görmemişti. Horizon gibi popüler bir oyunun böyle bariz şekilde klonlanması, sektörde şaşkınlık yaratırken, Sony'yi de harekete geçirdi.

Tencent ile iletişime geçip bu sorunu çözmeye çalışan Sony, çabaları karşılık bulmayınca süreci mahkemeye taşıdı ve Light of Motiram'ın satışa sunulmasını engellemek için Tencent'a dava açtı. Bu davada Light of Motiram'ı "Horizon'ın adi bir kopyası" olarak tanımlayan Sony, Horizon'daki pek çok unsurun ve karakterin böyle açıkça kopyalanmasının telif yasalarını çiğnediğini savunuyor.

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Dava dosyasında yer alan bilgiler, sürecin nasıl işlediğine dair yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. 2023 yılında Light of Motiram'ı geliştirmeye başlayan Tencent, 2024 yılında Sony ile iletişime geçerek Sony'ye iş birliği teklifinde bulunmuş ve kendi bünyesinde yer alan Aurora Studios'un Horizon'a bir devam oyunu hazırlaması için lisans istemiş. Sony ise tabii ki bu teklifi reddetmiş. Ancak bu Tencent'ı durdurmaya yetmemiş. Steam sayfasında Light of Motiram'ı geliştiren stüdyo Polaris Quest olarak listeleniyor. Ancak Sony, Polaris Quest'in aslında Aurora Studios ile aynı stüdyo olduğunu belirtiyor.

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Zaten Sony'nin bu konuda haklı olduğunu görmek için Light of Motiram fragmanlarına bakmak yetiyor. Ancak bu haklılık Sony için yeterli olmayabilir. Çünkü bunun benzer bir örneğini kısa süre önce Palworld'de de gördük. Nintendo ve The Pokémon Company, Pokemon'u açıkça kopyaladığı için Palworld'ü yapan şirkete dava açtı açmasına ama bu durum Palworld'ün milyonlarca oyuncuya erişmesine engel olmadı.

Oyun dünyası için endişe verici olan şu ki Palworld'den sonra Light of Motiram'ın da başarıya ulaşması, bu tarz klon oyunların daha yaygın hâle gelmesine sebep olabilir. Özellikle Çinli oyun şirketleri, bunu yeni bir iş koluna bile çevirebilir.

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Sony, Horizon'ı kopyalayıp oyun yaptığı için Tencent'a dava açtı

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