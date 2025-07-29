"Ben robot değilim": ChatGPT Agent, CAPTCHA aşamasını saniyeler içinde geçebiliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araçlarının son dönemde ulaştığı nokta, artık sadece soru cevaplama ya da görsel oluşturma gibi görevlerle sınırlı değil. OpenAI’ın kısa süre önce kullanıma sunduğu ChatGPT Agent, yarı otonom bir AI ajanı olarak internet tarayıcısını kendi başına kontrol edebiliyor. ChatGPT Agent ve benzeri AI ajanlarının ortaya çıkışı, internet dünyasındaki mevcut denetim sistemlerini de yavaş yavaş çağ dışı bırakmaya başlıyor. Zira ChatGPT Agent, Cloudflare’ın yaygın şekilde kullanılan bot engelleme sistemini saniyeler içerisinde geçebiliyor. İnternette bir işlem yaptığı sırada karşısına bu sayfa çıktığında “Ben robot değilim”i işaretleyen Agent, sistemi bir insan olduğuna ikna ederek bu aşamayı rahatlıkla geçebiliyor.

Botların internet sitelerine erişimini kısıtlamak için yıllardır kullanılan CAPTCHA sistemleri, öncelikle “Ben robot değilim” sayfasını gösteriyor. Buradaki mouse kullanımı, işaretleme süresi gibi davranışlara bağlı olarak ya doğrudan geçiş izni veriliyor ya da bir resim hizalama veya nesne bulma gibi ikinci bir CAPTCHA gösteriliyor. ChatGPT Agent ise daha ilk aşamada sistemi bir insan olduğuna ikna edecek şekilde hareket ederek, bu ikinci aşamayla karşılaşmadan engeli aşabiliyor.

ChatGPT Agent: "Bu Adım Bot Olmadığımı Kanıtlamak İçin Gerekli"

Tam Boyutta Gör Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan ChatGPT kullanıcıları, deneyimlerini Reddit'te paylaşırken, yaptığı işlemleri tek tek açıklayan Agent'ın konuya dair yorumlarını da yayınladılar. Agent bunu yaparken "Bu adım bot olmadığımı kanıtlamak için gerekli" diyerek kendi doğasının pek de farkında olmayan bir mantık yürütüyor. Bir yapay zekanın, insan olduğunu kanıtlamak için tasarlanmış bir sistemden geçmesi ve bunu yaparken “bot olmadığını” iddia etmesi, CAPTCHA sistemlerinin geleceğini sorgulatıyor.

CAPTCHA’lar, 1990’lardan bu yana internet güvenliğinde temel bir rol oynuyor. Karmaşık görseller, çarpıtılmış harfler ve zamanlama analizleriyle botları engellemeyi hedefleyen bu sistemler, uzun süredir insan ve makineyi ayırt etmenin temel yolu kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda, özellikle büyük dil modellerinin gelişimiyle birlikte bu sistemlerin aşılabilirliği sık sık gündeme geliyor. OpenAI’ın önceki tarayıcı temelli ajanı Operator, bazı CAPTCHA’larda zorlanırken, yeni nesil ChatGPT Agent çok daha başarılı bir performans sergiliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 28 Temmuz 2025 23 sa. önce eklendi

Elbette Agent henüz hedeflenen noktada değil. Bazı kullanıcılar, Agent’ın karmaşık web siteleriyle baş edemediğini ve sıradan bir market sitesine erişimde bile zorlandığını söylüyor. Ancak genel tablo, Agent’ın yalnızca görevleri yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda insan gibi davranmayı da giderek daha iyi öğrendiğini ortaya koyuyor.

İşin tuhafı, aslında yapay zekanın bu kabiliyeti kazanmasını sağlayan da yıllardır bu "Ben robot değilim" kutucuklarını işaretlemek zorunda kalan insanlar oldu. Google’ın 2009’da satın aldığı reCAPTCHA sistemi, kullanıcıların çözdüğü görselleri kullanarak yapay zeka modellerini eğitmekte kullanıldı. ChatGPT Agent gibi yapay zekalar da bu veriler kullanılarak eğitildi. Yani insanlar robot olmadıklarını ispat etmeye çalışırken, farkında olmadan robotların daha iyi hâle gelmesine katkıda bulundu. Bu yüzden ChatGPT Agent bugün, tereddüt etmeden "ben robot değilim" diyebiliyor.

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ChatGPT Agent, "Ben robot değilim" engelini rahatlıkla aşabiliyor

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