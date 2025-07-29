Çin, öğrencilerin yapay zekayı daha fazla kullanmasını istiyor

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Tam Boyutta Gör Batı ülkeleri halen yapay zekanın (AI) üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini tartışırken Çin, bu teknolojiyi eğitim sistemine entegre etme konusunda hızla ilerliyor. Çin'deki üniversiteler, yapay zekayı tehdit değil, temel bir beceri olarak değerlendiriyor. Ülkedeki üniversiteler, Batı’nın aksine öğrencilerin yapay zekayı daha fazla kullanmasını istiyor.

Örneğin, Pekin’de hukuk eğitimi alan 24 yaşındaki Lorraine He, iki yıl önce ödevlerinde yapay zeka kullanmaması konusunda uyarılmıştı. Ancak bugün gelinen noktada durum tamamen değişti. Hocalar artık öğrencilerden “en iyi uygulamalar çerçevesinde” yapay zeka kullanmalarını bekliyor.

Yapılan bir ankete göre Çin üniversitelerinde AI kullanımı neredeyse evrensel hale geldi. Ankette Çin'deki üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sadece yüzde 1'inin çalışmalarında veya işlerinde AI araçlarını hiç kullanmadığı bildirildi. Katılımcıların yüzde 60’ı ise bunları sık sık, yani günde birkaç kez veya haftada birkaç kez kullanıyor.

Yapay zeka düşünebilir mi? Düşünmeli mi? 2 gün önce eklendi

Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi’nden Profesör Liu Bingyu, yapay zekayı “eğitmen, fikir ortağı, sekreter ve karşıt görüş savunucusu” olarak tanımlıyor. Liu, öğrencilerine literatür taraması yapmak, özet yazmak, grafik üretmek ve fikir organize etmek gibi konularda yapay zeka kullanmalarını öneriyor. Ancak her şeyin AI’a bağlanması gerektiği de söylenmiyor elbette: “Yalnızca yüksek kaliteli girdi ve akıllı komutlar iyi sonuçlar verebilir” diyor Liu.

Yapay zeka Çin’de zorunlu ders

Tam Boyutta Gör MIT Technology Review tarafından incelenen 46 önde gelen Çin üniversitesinin neredeyse tamamı, son bir yıl içinde disiplinler arası yapay zeka eğitimi, AI okuryazarlık modülleri ve yeni yapay zeka bölümleri açtı. Tsinghua Üniversitesi, yapay zekayı biyoloji, sağlık, bilim ya da beşeri bilimlerle birleştiren yeni bir lisans programı başlattı. Zhejiang Üniversitesi ise 2024 itibarıyla yapay zeka dersini tüm birinci sınıf öğrencileri için zorunlu hâle getirdi.

Çin’in bu tutumu sadece üniversitelerde değil, tüm eğitim seviyelerinde benzer şekilde ilerliyor. Çin Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim seviyelerinde eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık ve gerçek dünya becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “AI+ eğitim” yönergeleri yayınladı. Pekin yerel yönetimi ise ilkokula kadar tüm okullarda yapay zeka eğitimini zorunlu kıldı.

Batı ve Çin arasındaki fark

Tam Boyutta Gör Batı’da OpenAI ve Anthropic gibi şirketler üniversitelerle iş birliği içinde kampüs erişimi sağlarken, Çin'de bu sürecin öncüsü genellikle üniversitelerin kendisi. ChatGPT ve Claude gibi araçlara sınırlı erişim olduğu için Çinli öğrenciler, kendi üniversiteleri tarafından sunulan DeepSeek gibi yerel yapay zeka sistemlerini kullanıyor. Üniversitelere özel olarak sunulan bu sistemler, daha uzun konuşma geçmişi, sınırsız diyalog ve daha gelişmiş analiz kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Zhejiang Üniversitesi, öğrencilerin öğrenci kimlikleriyle bu sistemlere ücretsiz erişebildiğini belirtiyor. Amaç, öğrencilerin hızla gelişen teknolojiyi yakalaması ve küresel rekabette geride kalmaması.

Batı’daki üniversiteler halen yapay zekanın öğrenci çalışmaları üzerindeki etkilerini tartışıyor, yani kullanımı konusunda net politikalar veya yaygın bir kabul henüz oluşmamış durumda. Pek çok eğitimci yapay zekayı akademik dürüstlük için bir tehdit olarak görüyor ve öğrenciler genellikle bu araçları bireysel çabalarla, çoğu zaman belirsizlik ve kaygı içinde kullanıyor. Örneğin, Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmalar, öğrencilerin doğru kullanımı öğrenme konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Çin’de ise bu belirsizlik yerini kurumsal politikalarla desteklenen açık ve sistematik bir yapıya bırakmış durumda.

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Çin, öğrencilerin yapay zekayı daha fazla kullanmasını istiyor

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