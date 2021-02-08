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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın

    iPhone veya iPad sahibi olup Apple Music için yeni abone olmayı planlayanlara güzel bir kampanya yapıldı. Linkteki sayfaya giderek Dolly Parton’un 5 aylık ücretsiz deneme hediyesini alabilirsiniz.
    08 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın
    Tam Boyutta Gör

    Dün itibariyle gerçekleştirilen ve spor dünyasının en çok izlenen etkinliklerinden birisi olan Super Bowl esnasında Apple Music iOS sürümü için de kaçırılmayacak bir kampanya duyuruldu. Kampanya yeni kullanıcıları hedefliyor.

    5 ay ücretsiz deneme

    Ünlü sanatçı Dolly Parton tarafından “5 to 9” albümü şerefine paylaşılan kampanya sadece yeni hesap açacak kullanıcılar için geçerli. Tweet üzerinde bulunan linkten iPhone veya iPad cihazlarınızla ilgili sayfaya giriş yapmanız gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor"

    İlgili sayfada Shazam uygulamasını indirmeniz isteniyor. Sonrasında Apple Music iOS sürümü için 5 aylık deneme süresine hak kazanıyorsunuz. Süre bittiğinde ise dilerseniz aboneliği devam ettirebilirsiniz. Ülkemizde de geçerli kampanyada verilen kodların 31 Mart tarihine kadar kullanılabileceği belirtilmiş.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    galaxyg (Yağız ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten apple music abonesiysek iptal edip kullanabiliyo muyuz donanımhaber ölücsü olarak
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    mr.leon (ender ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) galaxyg
    Maalesef ki olmuyor
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    MertayKardes (Mertay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    spotify üyeliğim bitmişti iyi denk geldi yararlandık

    aradığım her müziği buldum spotify dan geri kalır yanı yok bence
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    MrKattchup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla yıllardır kullanıyorum başlarken sadece 1 ay bedavaydı ama sağolsun üniversitem mail adresimi kapatmadı öğrenci planından devam, 7 lira da helali hoş olsun, hiç kullanmamış insanlara tavsiye ederim ilk halinden eser yok baya gelişti.
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    B beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mevcut üyeliğe de verse keşke
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) beytepeli06
    Shazam üzerinden mevcut üyelere 2 ay vermişlerdi.
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Spotify müzik olayını çözmüş zor bundan sonra tabi apple istese siler spotifyi ama o kadar parayı fantezi için kimse harcamaz.
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