Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın

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Dün itibariyle gerçekleştirilen ve spor dünyasının en çok izlenen etkinliklerinden birisi olan Super Bowl esnasında Apple Music iOS sürümü için de kaçırılmayacak bir kampanya duyuruldu. Kampanya yeni kullanıcıları hedefliyor.

5 ay ücretsiz deneme

Ünlü sanatçı Dolly Parton tarafından “5 to 9” albümü şerefine paylaşılan kampanya sadece yeni hesap açacak kullanıcılar için geçerli. Tweet üzerinde bulunan linkten iPhone veya iPad cihazlarınızla ilgili sayfaya giriş yapmanız gerekiyor.

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İlgili sayfada Shazam uygulamasını indirmeniz isteniyor. Sonrasında Apple Music iOS sürümü için 5 aylık deneme süresine hak kazanıyorsunuz. Süre bittiğinde ise dilerseniz aboneliği devam ettirebilirsiniz. Ülkemizde de geçerli kampanyada verilen kodların 31 Mart tarihine kadar kullanılabileceği belirtilmiş.

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