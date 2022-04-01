Apple pilin çabuk bitmesi sorununu çözen iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı

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Apple bildiğiniz üzere iOS 15.4 sürümünü iki hafta önce kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm kullanıcıların canını sıkan bazı hataları giderdiği gibi kritik güvenlik yamalarını da beraberinde getiriyor.

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19E258 yapı numarasına sahip iOS 15.4.1 güncellemesi aşağıdaki hataları düzeltiyor:

iOS 15.4’e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesi

beklenenden bitmesi Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması

başlaması Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi

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Kritik açıklar kapatıldı

Apple pil sorununu ortadan kaldırmakla kalmadı aynı zamanda işletim sistemindeki bir dizi kritik güvenlik açığını da kapattı. Şirkete göre söz konusu güvenlik açıkları kötü amaçlı uygulamaların çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine imkan veriyordu.

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iPhone Haberleri

Apple pil sorununu çözen iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı