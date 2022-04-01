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    Apple pilin çabuk bitmesi sorununu çözen iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı

    Apple'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu iOS 15.4, iPhone'larda pilin beklenenden daha çabuk bitmesine neden olmuştu. Şirket bu sorunu ortadan kaldıran iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı.
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    Apple pil sorununu çözen iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı
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    Apple bildiğiniz üzere iOS 15.4 sürümünü iki hafta önce kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm kullanıcıların canını sıkan bazı hataları giderdiği gibi kritik güvenlik yamalarını da beraberinde getiriyor.

    19E258 yapı numarasına sahip iOS 15.4.1 güncellemesi aşağıdaki hataları düzeltiyor:

    • iOS 15.4’e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesi
    • Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması
    • Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi

    Apple pil sorununu çözen iOS 15.4.1 güncellemesini yayınladı
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    Kritik açıklar kapatıldı

    Apple pil sorununu ortadan kaldırmakla kalmadı aynı zamanda işletim sistemindeki bir dizi kritik güvenlik açığını da kapattı. Şirkete göre söz konusu güvenlik açıkları kötü amaçlı uygulamaların çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine imkan veriyordu.

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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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