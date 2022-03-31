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    Apple, parasına ortak istemiyor

    Apple'ın bankalar ve finans şirketleriyle olan ortaklık ihtiyacını ortadan kaldırmak için kendi finansal altyapısını ve ödeme teknolojilerini geliştirdiği bildirildi.
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    Apple, parasına ortak istemiyor
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    Bloomberg gazetecisi Mark Gurman, gelecekte Apple'ın Goldman Sachs gibi ortaklara olan ihtiyacı azaltmak için bağımsız olarak finansal hizmetler sunmayı planladığı bilgisini paylaştı.

    Apple birçok banka ve finans şirketiyle çalışıyor

    Gurman'a göre Apple, kredi riski değerlendirmesi, dolandırıcılık analizi, kredi kontrolleri ve anlaşmazlıkların çözümü için ödeme işleme teknolojisi ve altyapısının yanı sıra faiz, ücret, işlem yetkilendirme, verileri kredi bürolarına raporlama, kredi limitlerini artırma araçları ve diğer işlevler üzerinde çalışıyor. Bu projenin bir kısmı, Apple'ın kullandığı mevcut finansal sistemleri terk etmesine izin vereceğinden, şirket için çığır açan bir atılım olarak değelendirilebilir.

    Apple, parasına ortak istemiyor
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    iPhone üreticisi şu andaApple Card için Goldman Sachs Bank ve CoreCard, Apple Cash için Green Dot ve iPhone yükseltme programı için Citizens Bank ile ortak çalışıyor. Ayrıca Gurman, Apple'ın cihazları için bir abonelik hizmeti başlatma planlarını ve Apple Pay kullanan işlemler için "şimdi satın al, sonra öde" seçeneği suncacağını belirtiyor.

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    S
    serpilxarslann 10 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 11 saat önce

    direk 10k

    LooF 11 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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