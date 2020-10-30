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    Apple, ProRes teknolojisi ile Emmy Mühendislik ödülünün kazananı oldu

    72. Emmy Ödülleri'nin Mühendislik kategorisinde kazanan ProRes video kodek teknolojisiyle Apple oldu. Apple ProRes, video dosyası boyutlarını düşük tutarken yüksek ayrıntı düzeylerini korur.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, ProRes teknolojisi ile Emmy Mühendislik ödülünün kazananı oldu

    En iyi TV yeteneklerine her yıl ödüller veren Emmy ayrıca her yıl Mühendislik kategorisiyle de ödül dağıtıyor. Bu yıl Apple, 72. Emmy Ödülleri'nde Mühendislik Kategorisinde ProRes video kodek bileşeniyle Emmy Ödülü kazandı.

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    ProRes ile Emmy Mühendislik ödülü Apple'ın

    Televizyon Akademisi Apple'ın kodek bileşeni hakkında: “ 2007'de piyasaya sürülen Apple ProRes, film ve televizyon endüstrisinde her yerde bulunan bir video kodek bileşeni haline geldi.

    Video kalitesinin mükemmel bir şekilde korunmasını sağlar ve yenilikçi bir algoritma sayesinde hızlı kodlama ve ultra hızlı kod çözme sunar. Apple'ın endüstri lisanslama ve sertifika desteğiyle birleşen bu iki özellik, ProRes'i uçtan uca içerik oluşturma iş akışları için en yaygın kullanılan kodekler arasında konumlandırıyor: yüksek kaliteli edinmeden yüksek performanslı düzenlemeye, renk düzeltmeye, yayın beslemeye ve içerik dağıtımı ve arşivlemede ustalaşmak için playout ve FX oluşturma." ifadelerinde bulundu.

    Apple ProRes video kodek, yüksek kalite için geliştirilmiş bir codec teknolojisidir. Apple, ProRes kodeklerinin çok çekirdekli işlemeden tam olarak yararlandığını ve hızlı, düşük çözünürlüklü kod çözme modlarına sahip olduğunu söylüyor. Kodek bileşeni SD, HD, 2K, 4K ve 5K dahil olmak üzere tüm çerçeve boyutlarını tam çözünürlükte destekliyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-took-home-an-engineering-emmy-for-its-ubiquitous-pro-res-video-tech-130035211.html https://9to5mac.com/2020/10/29/apple-prores-video-codec-honored-at-the-72nd-annual-engineering-emmy-awards/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
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