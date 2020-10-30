Apple, ProRes teknolojisi ile Emmy Mühendislik ödülünün kazananı oldu

En iyi TV yeteneklerine her yıl ödüller veren Emmy ayrıca her yıl Mühendislik kategorisiyle de ödül dağıtıyor. Bu yıl Apple, 72. Emmy Ödülleri'nde Mühendislik Kategorisinde ProRes video kodek bileşeniyle Emmy Ödülü kazandı.

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ProRes ile Emmy Mühendislik ödülü Apple'ın

Televizyon Akademisi Apple'ın kodek bileşeni hakkında: “ 2007'de piyasaya sürülen Apple ProRes, film ve televizyon endüstrisinde her yerde bulunan bir video kodek bileşeni haline geldi.

Video kalitesinin mükemmel bir şekilde korunmasını sağlar ve yenilikçi bir algoritma sayesinde hızlı kodlama ve ultra hızlı kod çözme sunar. Apple'ın endüstri lisanslama ve sertifika desteğiyle birleşen bu iki özellik, ProRes'i uçtan uca içerik oluşturma iş akışları için en yaygın kullanılan kodekler arasında konumlandırıyor: yüksek kaliteli edinmeden yüksek performanslı düzenlemeye, renk düzeltmeye, yayın beslemeye ve içerik dağıtımı ve arşivlemede ustalaşmak için playout ve FX oluşturma." ifadelerinde bulundu.

Apple ProRes video kodek, yüksek kalite için geliştirilmiş bir codec teknolojisidir. Apple, ProRes kodeklerinin çok çekirdekli işlemeden tam olarak yararlandığını ve hızlı, düşük çözünürlüklü kod çözme modlarına sahip olduğunu söylüyor. Kodek bileşeni SD, HD, 2K, 4K ve 5K dahil olmak üzere tüm çerçeve boyutlarını tam çözünürlükte destekliyor.

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