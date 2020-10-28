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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir

    iPhone 12 serisi hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan FCC raporlarına göre iPhone 12 serisi gelecekte harici Apple aksesuarları için ters kablosuz şarj imkanı sunabilir.
    3 sa.
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir
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    FCC belgelerine göre iPhone 12 serisi, geçtiğimiz yıl iPhone 11 ile geleceği söylenen ters kablosuz şarj için gerekli donanıma sahip olabilir. İPhone 12 serisi bu ay ortasında tanıtıldı ancak Apple bu özelliği henüz duyurmadı ve şimdilik iPhone 12 serisinde kullanılmayacak.

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    iPhone 12 serisine ters kablosuz şarj desteği gelecek mi?

    İlk olarak VentureBeat’ten Jeremy Horwitz tarafından paylaşılan tweette, FCC raporlarına göre 2020 iPhone modellerinin harici bir potansiyel Apple aksesuarını gelecekte şarj etmek için 360 kHz'de WPT şarj işlevini destekleyebileceğini belirtti.

    Başka bir tweette ise Bloomberg'den Mark Gurman, bunun gerçekten de Apple'ın yeni aksesuarı, MagSafe destekli yeni AirPods'ların göstergesi olabileceğini düşünüyor. Bu özellik, AirPods kılıfının iPhone 12 modellerinin arkasına manyetik olarak takılmasına ve şarj olmasına izin verebilir. Böylece kullanıcılar AirPods'larını iPhone'larının arkasında şarj edebilir. Ancak belirtildiği gibi, özellik yeni AirPods kılıfının iPhone ile çalışması için MagSafe'i desteklemesini gerektirecek.

    İddialar, Apple'ın bu özelliği daha sonra bir yazılım güncellemesi yoluyla etkinleştirebileceği yönünde ancak donanımın sonsuza kadar devre dışı kalması olasılığı var. Bu yüzden iPhone 12 serisinin, iPhone 11 serisi ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağını gelecek günler gösterecek.



    Kaynakça https://www.engadget.com/iphone-12-reverse-wireless-charging-fcc-095500986.html https://www.macrumors.com/2020/10/27/iphone-12-wirelessly-charge-accessories-fcc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    bircancan (becet ucar) 19 dk.
    Iyi olur,diyelim 2 arkadaş çöle gitti birlerini arama geregi duyuldu,eee napacaklar şimdi birinde kontör yok digerinde batarya boş yanlarında sim i çikarmak için ignede yok iste o zaman
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    cand. 2 sa.
    Önce kendi şarjı bi kendine yetsin
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 sa. yeni yorumcu
    Hep olması gerektiği kadar pil koyduklarından bunun olması bence gereksiz. 11 modelinde yeterli olan pil 12'de düşürüldü ve kullanmadım bilmiyorum ama genel olarak bazı kullanıcıların günlük kullanım sonuçlarına göre daha düşük ekran süreleri veriyor. Yani işlemci pil performansı kazandırırken yine yetersiz kaldı incelttikleri için kasayı ve dolaylı olarak pili. İphone 11 çok ideal mesela. Pro max hele ağır ve büyük olmasa harika ama büyük olduğu için pil performansı çok iyi oluyor. Büyük ihtimalle pro modellere yada Max modeline özel getirseler daha iyi olur.
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    Gbness (İsmail Söylev) 2 sa.
    Şu haber Apple ın saldığının göstergesi tek isteği para 🥺 inovasyon kalmadı artık
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 2 sa. Gbness
    Steve Jobs'tan sonra kalmadı. Tim, risk almayı sevmiyor. Ben Apple kullanıyorum ama o risklerini çok seviyordum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Yahu pil bir günü çıkaramıyor ne ters şarjı allah aşkına..
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Bahsi cihaz popüler bir Android olsaydı birileri aktif etme aracını yayınlarlardı.
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa.
    Samsung u kopyalıyor, s10 plus ile budsları şarj ediyorduk biz zaten :)
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    th9 2 sa. khytr89
    apple yapınca kopyalamış oluyor :d
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    Gbness (İsmail Söylev) 2 sa. khytr89
    İlk yapan Huawei degilmiydi ya
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 sa.
    Adını iCharge koyup şarj başı 5$ hizmet bedeli alırlar
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    Jevreyzist 2 sa.
    Böyle bir karar alamazlar umarım diğer firmalar yıllar önce yaptılar geç kalındı. Zaten şarjı bana yetmiyor,batarya ve verimlilik alanına odaklansınlar.Iphone 11 pro max den 12 pro max geçsem bile şarj konusunda sınıfta kalacağına adım gibi eminim.
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    transverse (tr tr) 2 sa. Jevreyzist
    11 pro max şarjı sana yetmiyorsa o zaman seni tatmin edecek bir telefon yok piyasada.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 sa. yeni yorumcu Jevreyzist
    12 pro max bir kaç güncelleme sonra iyice oturacak ve 11 selefini geçecektir ama zaten pro max yetmiyorsa başka hiç bir telefon yetmez sana.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 sa.
    iyi hos da zaten sarji 5-6 saat zor gidiyor. Ters kablosuz sarj gibi bir sey gelicekse pil suresini en azindan iki katina falan cikarsinlar.
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    577 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 serisi ve
    3 etiket daha ters kablosuz şarj iphone 12 magsafe Apple
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