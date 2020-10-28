iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir

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FCC belgelerine göre iPhone 12 serisi, geçtiğimiz yıl iPhone 11 ile geleceği söylenen ters kablosuz şarj için gerekli donanıma sahip olabilir. İPhone 12 serisi bu ay ortasında tanıtıldı ancak Apple bu özelliği henüz duyurmadı ve şimdilik iPhone 12 serisinde kullanılmayacak.

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iPhone 12 serisine ters kablosuz şarj desteği gelecek mi?

İlk olarak VentureBeat’ten Jeremy Horwitz tarafından paylaşılan tweette, FCC raporlarına göre 2020 iPhone modellerinin harici bir potansiyel Apple aksesuarını gelecekte şarj etmek için 360 kHz'de WPT şarj işlevini destekleyebileceğini belirtti.

Başka bir tweette ise Bloomberg'den Mark Gurman, bunun gerçekten de Apple'ın yeni aksesuarı, MagSafe destekli yeni AirPods'ların göstergesi olabileceğini düşünüyor. Bu özellik, AirPods kılıfının iPhone 12 modellerinin arkasına manyetik olarak takılmasına ve şarj olmasına izin verebilir. Böylece kullanıcılar AirPods'larını iPhone'larının arkasında şarj edebilir. Ancak belirtildiği gibi, özellik yeni AirPods kılıfının iPhone ile çalışması için MagSafe'i desteklemesini gerektirecek.

İddialar, Apple'ın bu özelliği daha sonra bir yazılım güncellemesi yoluyla etkinleştirebileceği yönünde ancak donanımın sonsuza kadar devre dışı kalması olasılığı var. Bu yüzden iPhone 12 serisinin, iPhone 11 serisi ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağını gelecek günler gösterecek.

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