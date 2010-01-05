Apple rekora doymuyor, App Store'da 3 milyardan fazla uygulama indirildi

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Son çeyrek finansal sonuçları ekonomi uzmanları tarafından merakla beklenen Apple, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Sadece 1,5 yıl önce hizmete giren uygulama mağazası App Store'da 3 milyardan fazla yazılım indirilerek müthiş bir başarıya imza atıldı. 77 ülkede hizmet veren App Store, iPhone / iPod Touch için ücretli ve ücretsiz binlerce uygulama içeriyor.

Apple'ın efsanevi yöneticisi Steve Jobs, 3 milyar bariyerinin aşılmasıyla ilgili olarak "18 aydan kısa bir sürede üç milyar download, daha önce buna benzer başka birşey görmemiştik" ifadelerini kullandı.