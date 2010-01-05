Apple rekora doymuyor, App Store'da 3 milyardan fazla uygulama indirildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son çeyrek finansal sonuçları ekonomi uzmanları tarafından merakla beklenen Apple, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Sadece 1,5 yıl önce hizmete giren uygulama mağazası App Store'da 3 milyardan fazla yazılım indirilerek müthiş bir başarıya imza atıldı. 77 ülkede hizmet veren App Store, iPhone / iPod Touch için ücretli ve ücretsiz binlerce uygulama içeriyor.
Apple'ın efsanevi yöneticisi Steve Jobs, 3 milyar bariyerinin aşılmasıyla ilgili olarak "18 aydan kısa bir sürede üç milyar download, daha önce buna benzer başka birşey görmemiştik" ifadelerini kullandı.
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Jailbreak nedir? Neye yarar?
Jailbreak iPod'un bir takım açıklarından yararlanarak yapılan hack işlemine verilen genel addır.Neye yaradığı konusuna gelince,jailbreak iPod'a normalde yükleyemediğimiz 3.parti yazılım ve uygulamaların yüklenebilmesini sağlıyor.Böylece yasal olmayan fakat işimize bir çok yerde yarayabilecek yüzlerce uygulamayı yükleme fırsatımız oluyor.
Jailbreak işlemi riskli midir? Garantiyi etkiler mi?
Jailbreak işlemi sırasında iPod'unuz bozulabilir.Daha da kötüsü bu işlemler iPod'un garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.Ama bunu dert etmeye gerek yok.Jailbreak işlemleri tamamen yazılımla alakalı olduğu için, "Restore" yaparak iPod'unuzu fabrika ayarlarına dönderebilirsiniz.Fabrika ayarlarına döndürdükten sonra garanti konusunda sorun çıkmaz.Çünkü iPod'unuz yazılım olarak ilk aldığınız günkü haline dönmüştür yani jailbreak yaptığınızı kimse anlayamaz.Dolayısıyla jailbreak fazla riskli bir işlem değildir,geri dönüşü de mümkündür.
Jailbreak yaptığımıza değer mi? Jailbreak yapmadan iPod'u kullanamaz mıyım?
Evet jailbreak yapmadan iPod'u kullanabilirsiniz.Şu an 2.x.x firmware versiyonunda "AppStore" ile hiç jailbreak işlemi yapmadan da bir çok uygulama yüklemek mümkün.Fakat AppStore'dan yükleyeceğiniz çoğu uygulama ücretlidir.Bu yüzden çok fazla uygulama yükleyemezsiniz.Eğer jailbreak yaparsanız,çok daha fazla uygulamayı ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Hatta AppStore'da bulunan ücretli uygulamaların kırılmış olanlarını da bedavaya yükleyebilirsiniz.Yani iPod Touch ve iPhone kullananlar için jailbreak yapmak gerekli diyebiliriz.