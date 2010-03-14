Apple, Safari 4.0.5'i yayınladı

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Ocak ayının başında yapılan bir araştırmaya göre ilk defa Chrome'un gerisinde kalan Safari'nin yeni sürümü 4.0.5 Apple tarafından yayınlandı. Safari'nin yeni sürümü şu yenilikleri yada iyileştirmeleri içeriyor;

Kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sitelerin (Top Sites) gösteriminde performans artışı

Üçüncü parti eklentilerde iyileştirme

Çevrimiçi formlarda ve ölçeklenebilir vektör grafiklerde iyileştirmeler

Bazı Linksys router kullanıcıların karşılaştığı ayarları kaydetmeme sorunu giderildi.

Apple'ın internet sayfası üzerinden ve Apple Software Update yazılımı ile kullanıcıya sunduğu güncellemenin işletim sistemine göre boyutlarıysa şöyle;