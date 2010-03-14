Apple, Safari 4.0.5'i yayınladı

Haber Editörü
Ocak ayının başında yapılan bir araştırmaya göre ilk defa Chrome'un gerisinde kalan Safari'nin yeni sürümü 4.0.5 Apple tarafından yayınlandı. Safari'nin yeni sürümü şu yenilikleri yada iyileştirmeleri içeriyor;
- Kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sitelerin (Top Sites) gösteriminde performans artışı
- Üçüncü parti eklentilerde iyileştirme
- Çevrimiçi formlarda ve ölçeklenebilir vektör grafiklerde iyileştirmeler
- Bazı Linksys router kullanıcıların karşılaştığı ayarları kaydetmeme sorunu giderildi.
Apple'ın internet sayfası üzerinden ve Apple Software Update yazılımı ile kullanıcıya sunduğu güncellemenin işletim sistemine göre boyutlarıysa şöyle;
araddığımı çabuk ulaşayım diyorsan IE8
sayfalar arasında uçmak istiyorum diyorsan (ben kullanıyorum) OPERA
bendi kendi çöplüğümde öterim diyorsan SAFARİ
aldatılmak istiyorsan CHROME
bunu yapcağım hiç aklıma gelmezdi -opera kullanmadan önce başka tarayıcı haberlerine opera diye girildi mi klasik operacı tribi derdim ama varmış bi hikmeti siftahımı izninizle yapıyorum
10.51 rc1 taze fırından çıktı. herkes tatmalı
my.opera.com/...