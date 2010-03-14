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Apple, Safari 4.0.5'i yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, Safari 4.0.5'i yayınladı
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Ocak ayının başında yapılan bir araştırmaya göre ilk defa Chrome'un gerisinde kalan Safari'nin yeni sürümü 4.0.5 Apple tarafından yayınlandı. Safari'nin yeni sürümü şu yenilikleri yada iyileştirmeleri içeriyor;

  • Kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sitelerin (Top Sites) gösteriminde performans artışı
  • Üçüncü parti eklentilerde iyileştirme
  • Çevrimiçi formlarda ve ölçeklenebilir vektör grafiklerde iyileştirmeler
  • Bazı Linksys router kullanıcıların karşılaştığı ayarları kaydetmeme sorunu giderildi.

Apple'ın internet sayfası üzerinden ve Apple Software Update yazılımı ile kullanıcıya sunduğu güncellemenin işletim sistemine göre boyutlarıysa şöyle;

  • Snow Leopard; 30.52 MB
  • Leopard; 38.59 MB
  • Tiger; 26.78MB
  • Windows 7, Vista ve XP; 30.18MB

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
eklenti istiyorsan legal sitelerden video indirmke istiyorumdersen MOZİLLA
araddığımı çabuk ulaşayım diyorsan IE8
sayfalar arasında uçmak istiyorum diyorsan (ben kullanıyorum) OPERA
bendi kendi çöplüğümde öterim diyorsan SAFARİ
aldatılmak istiyorsan CHROME
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Intruder 9 yıl
Gördüğüm iyi oldu Update ediyorum.
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sertacaygun 9 yıl
Kaç gün önce Filehippo'da güncellenmişti...
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spaydix 9 yıl
opera 10.50 yi deneyin arkadaşlar bunlara bakmassınınz bidaha :)
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gios 9 yıl

spaydix

opera 10.50 yi deneyin arkadaşlar bunlara bakmassınınz bidaha :)


bunu yapcağım hiç aklıma gelmezdi -opera kullanmadan önce başka tarayıcı haberlerine opera diye girildi mi klasik operacı tribi derdim ama varmış bi hikmeti
siftahımı izninizle yapıyorum

10.51 rc1 taze fırından çıktı. herkes tatmalı


my.opera.com/...
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HellLord_gs 9 yıl
Güzel deneyelim hemen
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EddyCue 9 yıl
update yapayım hemen. ayrıca firefoxda 3.6sını update etti. tarayıcılar günümüdür nedir bugün.

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