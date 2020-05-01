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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü

    Ocak-Şubat aylarında Çin’deki üretimin sıkıntıya girdiği Apple yine de gelişmelerden pek etkilenmemiş görünüyor. Yılın ilk çeyreğinde satışlar yüz güldürdü.
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    iPhone
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    Haber Editörü
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    Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü
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    Koronavirüs salgını insanların eve kapanması ve üretimin durması nedeniyle pek çok küçük işletme veya büyük holding kapandı veya kapanmanın eşiğine geldi. Bununla birlikte bu dönemde işlerini büyütenler de var.

    Salgına rağmen

    Apple’ın açıkladığı yılın ilk çeyrek mali tablolarına göre 58.3 milyar dolar gelir elde edildi. Geçen yıl aynı dönemde de bu rakam gerçekleşmişti. Salgına rağmen satışların düşmediği anlaşılıyor.

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    Apple’ın çeyrek dönem için ilk öngörüsü 63-67 milyar dolar arasındaydı ancak salgın ile birlikte analiz uzmanları bu rakamı 54.5 milyar dolara çekmişti. Faaliyet karı 11.25 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıl bazında yine düz bir çizgi izledi.

    iPhone satışları toplamda 28.96 milyar dolar oldu ve yıl bazında küçük bir düşüş yaşadı. Mac satışları 5.4 milyar dolar gelir getirirken iPad satışları 4.4 milyar dolar, Giyilebilir ve Ev Cihazları da toplamda 6.3 milyar dolar gelir yazdı.

    Yine salgının olumlu etkilediği bölümlerden birisi Hizmetler oldu. Abonelik hizmetleri ve App Store platformunu barındıran Hizmetler 13.4 milyar dolar ile rekor kırdı. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreği için Apple bir öngörüde bulunamayacağını da bildirdi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Engin Cann 2 hf. en beğenilen Portraitclub
    Hocam çok fazla iPad sattı bu dönemde. iPhone'yi bilmem ama 2 ay öncesine kadar her yerde stoğu olan , fiyatları uygun iPad'ler şimdi zamlı fiyattan bile bulunamıyor bitti stoğu. Bu cihazın bu kadar satma sebebi ortada. Uzaktan eğitime geçilmesi, insanların evde zaman geçirmek zorunda olması ve iPad'in gerçekten çok iyi bir medya tüketme aracı , fena olmayan bir seviyede de üretim aracı olmasından kaynaklı. Gayet mantıklı satışların artması. Fiyatı da uygundu. Adamlar 2200 TL'ye iPad 7 sattı.
    Hocam çok fazla iPad sattı bu dönemde. iPhone'yi bilmem ama 2 ay öncesine kadar her yerde stoğu olan , fiyatları uygun iPad'ler şimdi zamlı fiyattan bile buluna...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Normal karşılıyorum. Telefonları için konuşuyorum, iş yapıyorsanız yazılım desteği çok iyi (uygulamalar) en iyi donanıma sahip değil evet ama ne çıkarsa rakip olarak benchmark olarak kullanılan bir marka. Şu dönemde kullanıcı gizliliğine kim daha önem veriyor? Haber bakın<br /> <a target="_blank" href="https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/04/30/exclusive-warning-over-chinese-mobile-giant-xiaomi-recording-millions-of-peoples-private-web-and-phone-use/"class="lnk" title="https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/04/30/exclusive-warning-over-chinese-mobile-giant-xiaomi-recording-millions-of-peoples-private-web-and-phone-use/">forbes.com/...</a><br /><br /><br /><br />Gelip de icloud fotoğraflar vs demeyin, bilgisizliğinizi göstermeyin:)<br /><br />Bazıları aynı tasarım vs diyor da o mesela ip6 tasarımı bugun se2 nin başarısı aynı zamanda bu tasarım. Alıyorsun yıllarca donanım ve yazılım desteği arkanda. Se2 tasarımı kime yabancı geldi? Kimseye. <br /><br /><br /><br />Özellikle Çinlilere olan antipatim bu markaya ( korelileri de seviyorum) olan ilgilimi daha da arttırıyor. Ve teknik desteği tabiiki <br /><br />Güzel günler
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    Alqu 2 hf. yeni yorumcu
    Gelin seçime girin gerçi gavursunuz nah size oy
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    ozakin70 (Pickle Rick) 2 hf.
    Sadece mart ayında çevremden 3 kişi ip11 ve ipad aldı. Yüksek kar marjıyla satılan ürün hepsi. Tabi o büyüyecek.
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    deoks 2 hf.
    Ülkemiz adına konuşursak salgından etkilenen, işini kaybeden kesim zaten asgari ücrete çalışan ve apple ürünü almayan kesimdi.
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    Portraitclub 2 hf.
    Kim inanır Kadir inanır demişler. Dünya buhrana girdi kimi kandırıyorlar? Pr algısı oluşturmak istiyorlar ama kimse yemez. Böyle bir zamanda dur bir telefon mı alayım dedi insanlar? Ya da salgın var bir tablet iyi gider şimdi falan dedi insanlar öyle mi? Birileri kazanıyorsa bu telefon tablet şirketleri değil. Sağlık kozmetik ve gıda sektörü
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    Engin Cann 2 hf. Portraitclub
    Hocam çok fazla iPad sattı bu dönemde. iPhone'yi bilmem ama 2 ay öncesine kadar her yerde stoğu olan , fiyatları uygun iPad'ler şimdi zamlı fiyattan bile bulunamıyor bitti stoğu. Bu cihazın bu kadar satma sebebi ortada. Uzaktan eğitime geçilmesi, insanların evde zaman geçirmek zorunda olması ve iPad'in gerçekten çok iyi bir medya tüketme aracı , fena olmayan bir seviyede de üretim aracı olmasından kaynaklı. Gayet mantıklı satışların artması. Fiyatı da uygundu. Adamlar 2200 TL'ye iPad 7 sattı.
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