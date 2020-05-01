Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü

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Koronavirüs salgını insanların eve kapanması ve üretimin durması nedeniyle pek çok küçük işletme veya büyük holding kapandı veya kapanmanın eşiğine geldi. Bununla birlikte bu dönemde işlerini büyütenler de var.

Salgına rağmen

Apple’ın açıkladığı yılın ilk çeyrek mali tablolarına göre 58.3 milyar dolar gelir elde edildi. Geçen yıl aynı dönemde de bu rakam gerçekleşmişti. Salgına rağmen satışların düşmediği anlaşılıyor.

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Apple’ın çeyrek dönem için ilk öngörüsü 63-67 milyar dolar arasındaydı ancak salgın ile birlikte analiz uzmanları bu rakamı 54.5 milyar dolara çekmişti. Faaliyet karı 11.25 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıl bazında yine düz bir çizgi izledi.

iPhone satışları toplamda 28.96 milyar dolar oldu ve yıl bazında küçük bir düşüş yaşadı. Mac satışları 5.4 milyar dolar gelir getirirken iPad satışları 4.4 milyar dolar, Giyilebilir ve Ev Cihazları da toplamda 6.3 milyar dolar gelir yazdı.

Yine salgının olumlu etkilediği bölümlerden birisi Hizmetler oldu. Abonelik hizmetleri ve App Store platformunu barındıran Hizmetler 13.4 milyar dolar ile rekor kırdı. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreği için Apple bir öngörüde bulunamayacağını da bildirdi.

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