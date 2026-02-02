Apple Studio Display yenilemesi yaklaşıyor: İşte beklenen değişimler

Tam Boyutta Gör Apple Studio Display yenilemesi, artan teslimat süreleri ve güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilerle yeniden teknoloji gündeminin merkezine yerleşti. Bloomberg'den Mark Gurman’ın paylaşımına göre Apple’ın giriş seviyesi Studio Display modellerinde hem çevrim içi mağazada hem de fiziksel Apple Store’larda ciddi stok sorunları yaşanıyor. Yeni siparişler için teslimat tarihleri Şubat sonu ve Mart başına sarkmış durumda. Ancak Gurman, daha önce paylaştığı bilgileri yineleyerek yeni Studio Display’in 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığının da altını çizdi.

İşte yeni Studio Display’de beklenen teknik değişiklikler:

Sızıntılara göre yenilenmiş Studio Display üç temel teknik yükseltmeyle gelecek. Bunların ilki, Apple’ın iPhone serisinde kullanmayı planladığı A19 çipinin ekrana entegre edilmesi. Mevcut Studio Display’de yer alan A13 Bionic, kamera işleme ve merkez sahne gibi işlevleri destekliyordu. A19’a geçiş, bu tür hesaplama gerektiren özelliklerin daha düşük gecikme ve daha verimli enerji kullanımıyla çalışmasını sağlayabilir.

İkinci önemli iddia, 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisinin Studio Display’e gelmesi yönünde. Apple, ProMotion’ı uzun süredir iPad Pro ve MacBook Pro modellerinde kullanıyor. Sabit 60 Hz yenileme hızına kıyasla, ProMotion özellikle kaydırma, animasyon ve video düzenleme gibi senaryolarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Profesyonel kullanıcılar için bu geçiş, uzun süreli çalışmalarda göz yorgunluğunu da azaltabilir.

Apple M5 Pro ve M5 Max için lansman Mart ayına kalmış olabilir

Üçüncü söylenti ise HDR desteğinin eklenmesi. Mevcut Studio Display, yüksek parlaklık değerlerine rağmen tam anlamıyla bir HDR deneyimi sunmuyor. HDR desteği, özellikle fotoğraf ve video üretimiyle uğraşan profesyoneller için renk doğruluğu ve dinamik aralık açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.

Studio Display yenilemesine dair beklentiler, yalnızca söylentilerle sınırlı değil. Geçtiğimiz ay, Apple’ın henüz piyasaya sürülmemiş bir harici ekran modeline ait olduğu düşünülen bir cihaz, düzenleyici kurumların veritabanlarında tespit edilmişti. Bu nedenle söz konusu kayıtlar, yeni Studio Display’in geliştirme sürecinin ileri bir aşamada olabileceğini düşündürüyor.

