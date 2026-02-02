iPhone Fold batarya kapasitesiyle Apple tarihine geçmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeli iPhone Fold, batarya kapasitesiyle ilgili yeniden gündemde. Son sızıntılara göre cihaz, Apple’ın bugüne kadar bir akıllı telefonda kullandığı en büyük bataryaya sahip olabilir.

iPhone Fold, 5.500 mAh pil kapasitesi ile Apple tarihinin en büyük bataryasına sahip olabilir

Apple, iPhone serisinde uzun yıllardır rakiplerine kıyasla daha küçük kapasiteli piller tercih etmesine rağmen yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla benzer hatta daha uzun kullanım süreleri sunmayı başardı. Ancak Android cephesinde silikon-karbon pil teknolojisinin yaygınlaşması, dengeleri değiştirmeye başladı. Bu baskının bir sonucu olarak iPhone 17 Pro Max’te 5.088 mAh kapasiteli bir pilin kullanılacağı konuşulurken, aynı yaklaşımın iPhone Fold’a da taşınması şaşırtıcı görülmüyor.

Sızıntılara göre iPhone Fold, yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air ünitesini andıran bir iç mimariye sahip olacak. Bu tasarım yaklaşımı, bataryanın cihaz gövdesine daha dengeli şekilde yayılmasına olanak tanıyor. Daha önce 5.400 ila 5.800 mAh aralığında test edilen prototiplerden söz edilse de, nihai kapasitenin 5.500 mAh seviyesinin biraz üzerinde tutulacağı iddia ediliyor.

Malzeme seçimi de bu dengeyi sağlamak açısından kritik bir rol oynuyor. İddialara göre Apple, iPhone Fold’da alüminyum yerine titanyum alaşım kullanmayı planlıyor. Titanyum, daha hafif ve dayanıklı yapısıyla büyük bataryanın getireceği ekstra yükü telafi edebilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor. Isı yönetimi tarafında ise Apple’ın son nesil üst seviye iPhone’larda kullandığı buhar odası soğutma sistemine benzer bir çözümün tercih edilmesi bekleniyor.

Pil ömrü konusundaki beklentileri yükselten bir diğer unsur ise iPhone Fold’da kullanılacağı öne sürülen A20 Pro yonga seti. TSMC’nin 2 nm N2 üretim sürecinden çıkan ilk seri üretim çip olması beklenen A20 Pro, enerji verimliliği tarafında önemli kazanımlar sunabilir. Ancak büyük bataryaların her zaman doğrudan daha uzun pil ömrü anlamına gelmediğine dair örnekler de mevcut. Xiaomi 17 Pro Max’in 7.500 mAh kapasiteli silikon-karbon pili, iPhone 17 Pro Max’ten yalnızca birkaç dakika daha uzun kullanım süresi sunabiliyor. Aradaki farkın bu denli sınırlı olması, Apple’ın yazılım ve donanım optimizasyonundaki yaklaşımının ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.

