Denizlerin altında 3D yazıcıyla inşaat dönemi başlıyor

İki aşamalı beton baskı yöntemiyle su altında üretim mümkün mü?
DARPA’nın 2024 yılında düzenlediği yarışma, su altında çalışabilen üç boyutlu beton baskı yöntemlerinin geliştirilmesini hedefledi. Yarışmanın dikkat çekici şartlarından biri, kullanılan beton karışımının deniz tabanı tortularını içermesiydi. Bu yaklaşım, açık denize büyük miktarda hazır malzeme taşınması ihtiyacını azaltarak çevresel etkiyi düşürmeyi amaçlıyor. Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, inşaat ve çevre mühendisliği profesörü Sriramya Nair liderliğinde bu zorlu koşullara uyum sağlayan yeni bir iki aşamalı 3DCP yöntemi geliştirdi.
Ekip, yaklaşık 2.722 kilogram ağırlığında endüstriyel bir robotik sistemi kullanarak büyük ölçekli beton yapıları 3D yazıcıyla üretme deneyimini su altına taşıdı. Bu sistem, klasik beton baskıda sık karşılaşılan bir sorunu doğrudan ele alıyor: Su altında çöken çimento parçacıklarının yeterince bağlanamaması. Normalde bu problem katkı kimyasallarıyla çözülüyor ancak bu maddeler betonun viskozitesini artırarak pompalanmasını zorlaştırıyor. Cornell ekibinin geliştirdiği yöntemde katkı maddesi, karışıma en baştan eklenmek yerine doğrudan nozülde enjekte ediliyor. Böylece beton, pompalanabilirliğini korurken katmanlar yerleştirilir yerleştirilmez hızla katılaşıyor.
Önümüzdeki dönemde yarışmaya katılan takımlar, su altında bir kemer yapıyı üç boyutlu yazıcıyla üretmek üzere karşı karşıya gelecek. Ortaya konan sonuçlar, sualtı 3D baskı teknolojisinin deneysel bir fikirden operasyonel bir araca dönüşüp dönüşemeyeceğini gösterecek. Eğer bu yöntem beklenen dayanıklılık ve hassasiyeti sağlayabilirse, denizcilik inşaatında rekabet dengeleri değişebilir ve uzun vadede altyapı projelerinin planlama biçimi baştan yazılabilir.