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Apple Tablet'in 10.1"'lik dayanıklı cam ekranı Innolux tarafından üretilecek

9 yıl
10,8b
1
17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple Tablet'in 10.1
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Temsili görseldir.

Digitimes, Apple'ın 26 Ocak'da lansmanının yapılması beklenen Multi-Touch destekli Tablet bilgisayarının panellerinin Foxconn Group bünyesindeki panel üreticisi Innolux tarafından tedarik edileceğini iddia etti.

Tayvanlı yayın organına göre Apple, tablet cihazından kullanılmak üzere 10.1"'lik panelleri Innolux'dan alırken, Cupertino'lu firmanın en büyük panel tedarikçisi Wintek'da kalan siparişlerin tedarik edilmesinden sorumlu olacak. Öncelikli işi yüksek teknoloji ürünü optik cam imalatı olan Foxconn Group bünyesindeki G-Tech Optoelectronics'de tabletin paneline güçlendirme işlemi uygulayarak, cihazın ekranını darbelere karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacak.

Ekim ayında Foxconn Group tarafından üretileceği iddia edilen Apple'ın şehir efsanesine dönen tablet cihazının Ocak ayında tanıtılıp, Mart-Nisan ayında raflardaki yerini alacağı iddia ediliyor.

Not: Kimi kaynaklar Apple Tablet'in 7 inçlik ekrana sahip olacağını söylerken, kimi kaynaklarında 7 ve 10.1" lik olmak üzere iki farklı tablet cihazının satışa sunulacağını iddia ettiğini belirtelim.


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Vipracing 9 yıl
Aslında Microsoft umpc atağına birazda yetersiz donanım ile erkenden tam hazırlığını bitirmeden girmeseydi şimdi sektördeki dinamikler farklı olabilirdi gibime geliyor .
Ama helal olsun Apple'a yine 'açığı' buldu gibi.Gerek kendi eko sistemi gereksede marka olarak bu segmenti ele geçirmeye/standartları belirlemeye en yakın firma.
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surur1 9 yıl
Benim merak ettiğim bağlantı.
802.11n Wi-fi standartı içerir büyük ihtimal.
Simkartlı bağlantılarda şu andaki 3.5g diye tabir edilen standartı mı kullanacak acaba?
Artık bu cihazla mobileme kullanmak farz olur.
Halen itunes store olmayan memlekette ne kadar tutulacağını görmek enteresan olucak.
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dozdoz 9 yıl
bomba gibi bişey geliyo çok merak ediyorum
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X-Slim 9 yıl
Apple ye yakişir hocam
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fenerist07 9 yıl
7 inç yapcaklarsa hiç yapmasınlar, iphone dan pek bi farkı olmayacak
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61gün 9 yıl
o resim gerçek apple tabletin mi? lansman nedir tam bilmiyorum da. bir de mayısda amerikadayım sizce mayısa kadar çıkar mı? 5000 dolar olsa gene alcam inş
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aylakadam81 9 yıl
Apple yapıyorsa gerisini düşünme
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Shapekaan 9 yıl
Eğer bu aygıt 1000dolar olur ve benim USAda olduğum zaman içinde çıkarsa süper olur..bir de sim kart girişi olursa her yerden 3g bağlantı kurulur..arkadaşlar çok net bişey söyleyim ki bu icat yüzyılın icadı olur....
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