Apple Tablet'in 10.1"'lik dayanıklı cam ekranı Innolux tarafından üretilecek

Tam Boyutta Gör

Temsili görseldir.

Digitimes, Apple'ın 26 Ocak'da lansmanının yapılması beklenen Multi-Touch destekli Tablet bilgisayarının panellerinin Foxconn Group bünyesindeki panel üreticisi Innolux tarafından tedarik edileceğini iddia etti.

Tayvanlı yayın organına göre Apple, tablet cihazından kullanılmak üzere 10.1"'lik panelleri Innolux'dan alırken, Cupertino'lu firmanın en büyük panel tedarikçisi Wintek'da kalan siparişlerin tedarik edilmesinden sorumlu olacak. Öncelikli işi yüksek teknoloji ürünü optik cam imalatı olan Foxconn Group bünyesindeki G-Tech Optoelectronics'de tabletin paneline güçlendirme işlemi uygulayarak, cihazın ekranını darbelere karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacak.

Ekim ayında Foxconn Group tarafından üretileceği iddia edilen Apple'ın şehir efsanesine dönen tablet cihazının Ocak ayında tanıtılıp, Mart-Nisan ayında raflardaki yerini alacağı iddia ediliyor.

Not: Kimi kaynaklar Apple Tablet'in 7 inçlik ekrana sahip olacağını söylerken, kimi kaynaklarında 7 ve 10.1" lik olmak üzere iki farklı tablet cihazının satışa sunulacağını iddia ettiğini belirtelim.