Apple Tablet'in işletim sistemi nasıl olacak ?

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Apple'ın merakla beklenen Tablet çözümünün 26-27 Ocak'da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki iPhone için Mac OS X'i kırpan Apple, tablet bilgisayarında nasıl bir işletim sistemi kullanacak ? iPhone OS mi Slate OS mi ? Yoksa Mac OS X mi ?

Tablet dedikodusunun ilk zamanlarında cihazın Mac OS'le çalışacağı iddia edilmişti. iPhone'nun tanıtılmasından sonra da iPhone OS ile çalışacağı ortaya atılmıştı ancak son dönemde Apple'ın Mac OS X ile iPhone OS'i harmanlayan bir "Slate OS" ile kullanıcıların karşısına çıkacağı dillendirilmeye başladı. Özellikle iPhone OS'in tablet bilgisayar diye tabir ettiğimiz bir cihaz için yetersiz olabileceğini düşünürsek, hibrid işletim sistemi hiç de mantıksız durmuyor.

Silicon Alley Insider'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı son haberinde iPhone ve Mac'den daha farklı bir arayüze sahip olacağı belirtilen Slate OS'in oldukça dikkat çekici ve güzel olduğu iddia edildi. Kaynakların Slate'in gelişmiş bir iPhone olduğu ancak sadece gelişmiş bir iPhone olmadığını söylemesi de Slate OS'in Mac OS ve iPhone OS karışımı hibrid işletim sistemi olduğu iddialarını doğrular nitelikte.

Ama ortaya atılan bu söylentilerin birer dedikodu olduğunu ve Slate'in özellikleri ancak ve ancak Apple'ın cihazın lansmanını yaptıktan sonra kesinleşeceğini unutmamak lazım..