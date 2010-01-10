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Apple Tablet'in işletim sistemi nasıl olacak ?

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple Tablet'in işletim sistemi nasıl olacak ?
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Temsili görseldir.

Apple'ın merakla beklenen Tablet çözümünün 26-27 Ocak'da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki iPhone için Mac OS X'i kırpan Apple, tablet bilgisayarında nasıl bir işletim sistemi kullanacak ? iPhone OS mi Slate OS mi ? Yoksa Mac OS X mi ?

Tablet dedikodusunun ilk zamanlarında cihazın Mac OS'le çalışacağı iddia edilmişti. iPhone'nun tanıtılmasından sonra da iPhone OS ile çalışacağı ortaya atılmıştı ancak son dönemde Apple'ın Mac OS X ile iPhone OS'i harmanlayan bir "Slate OS" ile kullanıcıların karşısına çıkacağı dillendirilmeye başladı. Özellikle iPhone OS'in tablet bilgisayar diye tabir ettiğimiz bir cihaz için yetersiz olabileceğini düşünürsek, hibrid işletim sistemi hiç de mantıksız durmuyor.

Silicon Alley Insider'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı son haberinde iPhone ve Mac'den daha farklı bir arayüze sahip olacağı belirtilen Slate OS'in oldukça dikkat çekici ve güzel olduğu iddia edildi. Kaynakların Slate'in gelişmiş bir iPhone olduğu ancak sadece gelişmiş bir iPhone olmadığını söylemesi de Slate OS'in Mac OS ve iPhone OS karışımı hibrid işletim sistemi olduğu iddialarını doğrular nitelikte.

Ama ortaya atılan bu söylentilerin birer dedikodu olduğunu ve Slate'in özellikleri ancak ve ancak Apple'ın cihazın lansmanını yaptıktan sonra kesinleşeceğini unutmamak lazım..


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Batuist 9 yıl
dokunmatik bir ekranda minicik menü barları olmayacağına göre ne max os x olur nede iphone kadar basit bir donanıma sahip olmadığı için iphone os olur.. haberde belirtilen şekliyle bir hibrid işletim sistemi ile gelmesi muhtemeldir.. 10 sene öncede dokunmatik ekran vardı ama o zamanın PCsinde yüklü XPde menüleri açmak büyük bir başarı sayılıyordu.. bir parmak dokunuşu birkaç menüyü kaplıyordu. kalemler ile kullanmak istesen o da ayrı bir dertti.. yani öyle mac osx teki gibi menüler filan görmeyi beklemiyorum açıkcası.. kullanılamaz aksi halde..
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Radiologist 9 yıl
hibrit işletim sistemi diyorsunuz ama bu tamamen yeni uygulamalar yazılması gerekliliğini doğuruyor.bence apple bu masrafa girmeyip direk macox ile piyasaya sürecektir.bu arada bunu hayal etmesi neden bu kadar zor piyasada 10 inç bir sürü windows çalıştıran tablet pc var.ama burda dediklerimiz tamamen boş bekleyip göreceğiz.
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Radiologist 9 yıl
umarım mac ox olur.iphone için yazılan uygulamalar her ne kadar güzel olsada mac ox daha ayrıntılı ve özellikli bir işletim sistemi.tahminim cihaz bir nevi klavyesiz macbook air özelliklerinde olacak.tahmini özellikleri ise:atom işlemci,2gb ram,64-128gb flash memory veya solidstate disk-nvidia 9400 ekran kartı-1 usb port-1 minidisplayport-ses çıkışı-mikrofon-kamera-bluetooth-macox snow leopard tablet edition ve muhteşem multitouch hd ekran..ekran boyutları için 10 veya 11 inç ideal daha küçüğü çok fonksiyonel olmaz ama şayet 7 inç olursa bu söylediklerimi unutun..
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