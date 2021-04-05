Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var

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Apple kısa süre önce 45'inci yılını kutladı. Bunun şerefine Amerikalı gazeteciler, neredeyse yarım asırlık tarihinin tamamında şirketin en kötü ürünlerini listeledikleri bir makale hazırladılar.

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Apple, şirket tarihi boyunca birçok çığır açan ürün piyasaya sürdü. Ancak bunların hepsi iPhone ve iPad'lerle sınırlı değil. Elbetteki başarısız ve korkunç olan ürünler de piyasaya sürüldü. Macworld yazarları ilk 10'u oluştururken zorluklarla karşılaştıklarını belirttiler. Bu nedenle, listede Apple'ın en dikkat çeken başarısızlıkları yer aldı.

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Apple Maps korkunç olarak nitelendirildi

Markanın nadir görülen başarısızlıkları arasında, kısa bir kabloya sahip ve garip bir şekilde yuvarlak bir tasarıma sahip USB fare, üçüncü nesil iPod Shuffle taşınabilir oynatıcı ve eWorld yer alıyor. Listede herhangi bir iPhone modelinin yer almadığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Apple'ın bunlardan daha yeni başarısızlıkları arasında kelebek klavye, Siri Remote ve Apple Maps yer buldu. Hatta ilk yılında Apple Maps o kadar korkunçtu ki, geliştirilmesinden sorumlu olan Scott Forstall, lansmandan hemen sonra kovulmuştu. Apple'ın diğer başarısız ürünleri arasında iPod Hi-Fi, AirPods Max akıllı kılıf, Mac Pro (2013), iPod çorabı gibi diğer ürünler de yer aldı.

https://www.macworld.com/article/342225/worst-apple-products-of-all-time.html

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