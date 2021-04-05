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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var

    Geçtiğimiz günlerde 45'inci yılını geride bırakan Apple'ın, bu süre boyunca ürettiği ancak beklenen başarıyı yakalayamadığı ürünler yayınlandı. Listede herhangi bir iPhone modeli yok.
    05 Nisan 2021, 17:20 (1 hf.)
    10,5b
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    38
    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    25

    Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var
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    Apple kısa süre önce 45'inci yılını kutladı. Bunun şerefine Amerikalı gazeteciler, neredeyse yarım asırlık tarihinin tamamında şirketin en kötü ürünlerini listeledikleri bir makale hazırladılar.

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    Apple, şirket tarihi boyunca birçok çığır açan ürün piyasaya sürdü. Ancak bunların hepsi iPhone ve iPad'lerle sınırlı değil. Elbetteki başarısız ve korkunç olan ürünler de piyasaya sürüldü. Macworld yazarları ilk 10'u oluştururken zorluklarla karşılaştıklarını belirttiler. Bu nedenle, listede Apple'ın en dikkat çeken başarısızlıkları yer aldı.

    Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var
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    Apple Maps korkunç olarak nitelendirildi

    Markanın nadir görülen başarısızlıkları arasında, kısa bir kabloya sahip ve garip bir şekilde yuvarlak bir tasarıma sahip USB fare, üçüncü nesil iPod Shuffle taşınabilir oynatıcı ve eWorld yer alıyor. Listede herhangi bir iPhone modelinin yer almadığını da belirtmeden geçmeyelim.

    Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var
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    Apple'ın bunlardan daha yeni başarısızlıkları arasında kelebek klavye, Siri Remote ve Apple Maps yer buldu. Hatta ilk yılında Apple Maps o kadar korkunçtu ki, geliştirilmesinden sorumlu olan Scott Forstall, lansmandan hemen sonra kovulmuştu. Apple'ın diğer başarısız ürünleri arasında iPod Hi-Fi, AirPods Max akıllı kılıf, Mac Pro (2013), iPod çorabı gibi diğer ürünler de yer aldı.



    https://www.macworld.com/article/342225/worst-apple-products-of-all-time.html
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şarj girişi altında olan mouse vardı.
    Sorsan "Bi bildigleri vardır ağbeee" derler xD
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    JustNaggy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steve Jobs sonrası bütün ama bütün apple ürünleri berbat
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En çokta onlar satmıştır ha
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İpod çorabı ne ya
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    kaLpazan 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple III nerde?
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yakışmadı apple
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İpad hariç
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    ilgimsin (Çiğdem Çağdaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    garipmis gercekten
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    B barsahin (Barış Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O yuvarlak mouse, klavye ile birlikte o dönemki Power Mac ve iMac'lerle aynı renk tasarımına sahip üretiliyordu hatta classic Mac os sistemde o renklere uygun masaüstü deseni bile bulunuyordu, kullanmış biri olarak, gerek tasarım gerek kullanım açısından kötülenecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum.
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    Gravaze 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Powermac zamanında şu lanet Usb kabloya mahkum etmişlerdi bizleri. Sırf başka usb kablo takılmasın diye böyle bir olay yapmışlardı, gerçekten inanılmaz. Apple'ı severim, ancak güncel tutumları eskiye göre hiçbir şey. iPad'lere usb type-c getirmeleri beni çok şaşırttı, Apple için çok yenilikçi ve radikal bir adım gerçekten.

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    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple mapse bak rezalet
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    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple ımın vardır bi bildiği
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    veteriner69 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    F frostburn 6 gün ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    bende var bundan hanıma diye aldım ergonomik olarak çok sorunlu mouse ama üstündeki jestureları yapabildiğiniz yüzeyi güzel trackpad hissi veriyor.ama işte pek kullanışlı değil gibi.pili ise iyi gidiyor çok şarj etme derdi olacak gibi değil ama enterasan bir tercih şarj yeri
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    Önder Çatalkaya 3 gün ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    https://twitter.com/ondercatalkaya/status/1337811026805469185?s=21
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    10506 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, en kötü ürünler ve
    3 etiket daha macworld iPhone Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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