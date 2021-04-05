Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi

    Geçtiğimiz hafta 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin sızması gündemi meşgul ederken, bu sızıntılardan şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in de etkilendiği ortaya çıktı.
    05 Nisan 2021, 12:27 (Güncellendi, 1 hf.)
    2b
    1
    9
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi
    Tam Boyutta Gör

    Mark Zuckerberg'in kişisel verileri, 533 milyon Facebook kullanıcı hesabının sansasyonel sızıntısı sonucu internete saçıldı. Bu önemli bilgi de siber güvenlik uzmanı Dave Walker tarafından duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook, veri ihlali yapan on binlerce uygulamayı askıya aldı

    Mark Zuckerberg'in telefon numarası, adresi, kişisel tanımlayıcısı ve diğer bazı bilgiler kamuya açık alanda yayılmaya başladı. Walker ayrıca, gazetecilerin, Zuckerberg'e herhangi bir soru sormak istemeleri durumunda, ağa sızdırılan numaradan kendisiyle iletişime geçebilecekleri konusunda şaka yaptı. Ek olarak, sızdırılan tablo, platformun diğer iki kurucusunun Chris Hughes ve Dustin Moskovitz'in kişisel verilerini de içeriyor.

    19 milyon Türk kullanıcının verileri de sızmıştı

    Facebook küresel bir veri sızıntısı 3 Nisan'da gerçekleşti. Bilinmeyen kişiler, hacker forumlarından birinde platform kullanıcılarının kişisel verilerini yayınladılar.

    Listede 106 farklı ülkeden platform kullanıcıları hakkında bilgiler yer alıyor. En fazla sızdırılan kayıt sayısı Mısır (44 milyon), Tunus (39 milyon), İtalya (35 milyon), Amerika Birleşik Devletleri (32 milyon) ve Suudi Arabistan'dan (28 milyon) kullanıcılara ait. Ek olarak, veri tabanı 19 milyon Türk'ün kişisel verilerini içermekte.

    Hudson Rock araştırmacısı Alon Gal, saldırganların kullanıcı hesaplarını hacklemek için ve sosyal mühendislik yoluyla sahtekarlık yapmak için bu veritabanını kullanabileceğini belirtiyorlar.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
    3 sa.
    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
    3 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    D dede17 (amdfusion ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Surata bak şunun tam bir iblis
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebook bunun için yapılmış bir proje zaten. İnsanların kayıtlarını oluşturmak ve saklamak... (ve sızdırmak)
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amerika halkı ayaklanıp taziyeye gitmeli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Person of Interest dizisinde geçmişti; hiçbir istihbarat örgütünün yapamadığını sosyal medya ile yapıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebook bunun için yapılmış bir proje zaten. İnsanların kayıtlarını oluşturmak ve saklamak... (ve sızdırmak)
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalanını yiyim. Kamerasını bantla kapatan adamsın hiç gerçek telefonunu yazarmısın. Güya bende mağdur oldum politikası
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafaaydemirr (deneme ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    19 milyon Türk'ün verilerinin sızdığı yerde seni de harcarlar mark 😒
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Samura ii (Abdurrahman A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    versenize bi numarayı kişi denicem :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zuckerberg zuckertti milleti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dede17 (amdfusion ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Surata bak şunun tam bir iblis
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    damn2u (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dede17
    Fotoğrafı görünce benimde aklımda filmlerde ki uzaylı tiplemeleri belirdi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı 1 hf. Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı 1 hf. Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor 1 hf. The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi Sonraki VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor 1 hf. Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı 1 hf. Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC? 1 hf. Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor 1 hf. GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı 1 hf. Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız