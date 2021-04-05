Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi

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Mark Zuckerberg'in kişisel verileri, 533 milyon Facebook kullanıcı hesabının sansasyonel sızıntısı sonucu internete saçıldı. Bu önemli bilgi de siber güvenlik uzmanı Dave Walker tarafından duyuruldu.

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Mark Zuckerberg'in telefon numarası, adresi, kişisel tanımlayıcısı ve diğer bazı bilgiler kamuya açık alanda yayılmaya başladı. Walker ayrıca, gazetecilerin, Zuckerberg'e herhangi bir soru sormak istemeleri durumunda, ağa sızdırılan numaradan kendisiyle iletişime geçebilecekleri konusunda şaka yaptı. Ek olarak, sızdırılan tablo, platformun diğer iki kurucusunun Chris Hughes ve Dustin Moskovitz'in kişisel verilerini de içeriyor.

19 milyon Türk kullanıcının verileri de sızmıştı

Facebook küresel bir veri sızıntısı 3 Nisan'da gerçekleşti. Bilinmeyen kişiler, hacker forumlarından birinde platform kullanıcılarının kişisel verilerini yayınladılar.

Listede 106 farklı ülkeden platform kullanıcıları hakkında bilgiler yer alıyor. En fazla sızdırılan kayıt sayısı Mısır (44 milyon), Tunus (39 milyon), İtalya (35 milyon), Amerika Birleşik Devletleri (32 milyon) ve Suudi Arabistan'dan (28 milyon) kullanıcılara ait. Ek olarak, veri tabanı 19 milyon Türk'ün kişisel verilerini içermekte.

Hudson Rock araştırmacısı Alon Gal, saldırganların kullanıcı hesaplarını hacklemek için ve sosyal mühendislik yoluyla sahtekarlık yapmak için bu veritabanını kullanabileceğini belirtiyorlar.

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