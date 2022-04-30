Apple, temettü oranını hisse başına %5 artırdı

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Tarihindeki en iyi ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Apple, toplam 90 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programına yetki verdiğini ve temettü oranını hisse başına %5 artırdığını duyurdu. Temettü, 9 Mayıs'taki iş bitimi itibariyle kayıtlı hissedarlara 12 Mayıs'ta ödenecek.

Hisse geri alımı için 2021'de 85.5 milyar dolar harcandı

Mart ayında biten ilk çeyrek raporlarını paylaşan Apple, yıllık %9 artışla toplamda 97.3 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. 29.9 milyar dolarlık faaliyet karı açıklayan şirket ayrıca temettüsünü %5 artışla hisse başına 0.23 dolara yükselttiğini paylaştı.

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Meta ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketleri arasında daha fazla hisse geri satın alma harcamasıyla bilinen Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sadece 20.4 milyar dolar olmak üzere şimdiye kadar toplam 274.5 milyar dolar hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Ayrıca Apple, 2021 yılında hisseleri geri almak için 85.5 milyar dolar harcadı ve 14.5 milyar dolar temettü dağıttı.

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