Apple, temettü oranını hisse başına %5 artırdı

Tarihindeki en iyi ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Apple, toplam 90 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programına yetki verdiğini ve temettü oranını hisse başına %5 artırdığını duyurdu. Temettü, 9 Mayıs'taki iş bitimi itibariyle kayıtlı hissedarlara 12 Mayıs'ta ödenecek.
Hisse geri alımı için 2021'de 85.5 milyar dolar harcandı
Mart ayında biten ilk çeyrek raporlarını paylaşan Apple, yıllık %9 artışla toplamda 97.3 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. 29.9 milyar dolarlık faaliyet karı açıklayan şirket ayrıca temettüsünü %5 artışla hisse başına 0.23 dolara yükselttiğini paylaştı.
Meta ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketleri arasında daha fazla hisse geri satın alma harcamasıyla bilinen Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sadece 20.4 milyar dolar olmak üzere şimdiye kadar toplam 274.5 milyar dolar hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Ayrıca Apple, 2021 yılında hisseleri geri almak için 85.5 milyar dolar harcadı ve 14.5 milyar dolar temettü dağıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.