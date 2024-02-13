Apple Vision Pro Donanım Haber ofisinde! El yakan cihazı kutusundan çıkarıyoruz

Dünya çapında ses getiren Apple'ın sadece Amerika'da satışa sunduğu Apple Vision Pro Donanım Haber ofisinde... İşte meşhur cihaz editörlerimizin eline geçmeden önce kutu açılışıyla kısa bir ön görünüm

Şu sıralar teknoloji dünyasının meşgul olduğu en önemli cihazların başında gelen Apple Vision Pro'yu Donanım Haber ofisine Kirala Bunu ile getirdik. Henüz Türkiye'de olmayan, açıklanan bilgilere göre 2024 sonuna dek Kanada ve İngiltere'de satışa çıkması beklenen Apple Vision Pro'yu Kirala Bunu üzerinden kiralayarak deneyimledik.

Bu videomuzda ise ofise geldiği gibi kutuyu alan Cem Sünbül ve Tunahan Safdır ele geçirip, keyifli bir şekilde kutu açılışını gerçekleştirip Apple Vision Pro'yu fragman tadında deneyimleyerek, sıralarını editörlere devretti. Piyasada çok uzun süredir farklı modellerde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve benzeri gözlükler olsa da Apple'ın Vision Pro'su sunduğu teknolojik farklılık ve tıpkı iPhone'da olduğu gibi ekosistem ve pazar yeri (App Store) ile bambaşka bir deneyim vaat ediyor. Dokunmatik ekran ve App Store devrimini başlattığı iPhone'dan bu yana en çok merak uyandıran teknolojik cihazını sunan Apple'ın bu cihazıyla ilgili bilgileri bu ve daha sonra gelecek içeriklerimizde bulabilirsiniz.

Apple Vision Pro'nun Amerika satış fiyatı artık neredeyse herkesin bildiği bir fiyat etiketi haline geldiği üzere 3500 USD (Bilinmeyen kısmı ise +yüzde 7 KDV'si:) . Yani TL olarak bugün itibariyle 107.000 TL üzerinde. Ancak Türkiye'de çeşitli ikinci el ve satış sitelerinde 150.000 TL'den başlayarak 200.000 ve üzerinde meblağlara satıldığı da görülüyor. Ne var ki bunların güvenilirliği de ayrıca tartışılır durumda.

Merakla beklenen cihazı Türkiye'de ilk kez kolay adımlarla KiralaBunu.com üzerinden en az 1 ay, 3 ay veya 6 ay aralığında kiralayabiliyorsunuz. Halihazırda telefon, kamera, konsol, saat, elektronik ev aletleri ve anne-bebek ürünleri kiralaması gerçekleştiren şirket, Apple Vision Pro'yu Donanım Haber için portfoyüne kattı.

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