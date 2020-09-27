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    Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi

    Apple'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu watchOS 7 güncellemesi Apple Watch 3'e iyi gelmedi. Akıllı saat sahipleri yeni güncellemenin ardından birçok sorunla karşılaştıklarını bildiriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi
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    Apple Watch Series 3 sahipleri cihazlarını watchOS 7'ye güncelledikten sonra birçok problemle karşılaşmaya başladılar. Akıllı saat sahipleri Apple Destek Forumu'nda tam 11 sayfalık bir şikayet başlığı oluşturmuş durumdalar.

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    Çoğu kullanıcı, günde birkaç kez tekrarlayan "rastgele yeniden başlatma" hatasından dert yanıyor. Artan güç tüketimi, performansta gözle görülür düşüş ve GPS modülünün neredeyse tamamen çalışmadığına dair şikayetler de var.

    Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi
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    watchOS 7.0.1 de sorunları çözmüyor

    Sorun yaşayan bazı kullanıcılar watchOS 7'yi "şimdiye kadarki en kötü watchOS sürümü" olarak tanımlıyor. Daha da kötüsü hata düzeltmeleri ile kullanıma sunulan watchOS 7.0.1'in de söz konusu sorunları gidermemesi.

    Apple, watchOS'un önceki herhangi bir sürüme "geri alınmasına" izin vermediği için kullanıcılar işletim sistemin altıncı sürümüne geri de dönemiyor. watchOS 7 kadran paylaşma, uyku takibi, Antrenman ve Fitness uygulamalarındaki yeni özellikler ve otomatik el yıkama algılama fonksiyonuyla gelmişti.



    https://discussions.apple.com/thread/251813787 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 2 sa.
    Apple watch4 sorun yok gayet stabil
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    ProsesMuhendisi (A B) 2 sa.
    iOS 14 ile iPhone 7 Plus cihazında da takılmalar oluyor. FPS düşmesine benzeyen can sıkıcı şeyler. 14.0.1 ile düzelmedi.
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    duman56 (Erman Duman) 3 dk. ProsesMuhendisi
    Bende de aynısı oldu 14.0.1 ile düzeldi ama
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    buraque2 2 sa.
    watch 5 efsane olmuş bence güncelleme çok iyi
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    captain320 2 sa.
    Bende ios 14 ile tüm uygulamalar da çökme sorunu başladı.En sonunda telefonu atıp kırıcam bıktırdı artık apple yemin ederim durumum olsa alabilecek param olsa adam akıllı bir androide geçicem ama inanın durumum yok elimdeki iphone’u 3 yıl önce aldım zam ve vergiler yüzünden bir daha da değiştiremedim
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    joven 2 sa.
    Sıkıntı yok yeni bir güncelleme ile sorunu çözerler
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