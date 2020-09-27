Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi

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Apple Watch Series 3 sahipleri cihazlarını watchOS 7'ye güncelledikten sonra birçok problemle karşılaşmaya başladılar. Akıllı saat sahipleri Apple Destek Forumu'nda tam 11 sayfalık bir şikayet başlığı oluşturmuş durumdalar.

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Çoğu kullanıcı, günde birkaç kez tekrarlayan "rastgele yeniden başlatma" hatasından dert yanıyor. Artan güç tüketimi, performansta gözle görülür düşüş ve GPS modülünün neredeyse tamamen çalışmadığına dair şikayetler de var.

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watchOS 7.0.1 de sorunları çözmüyor

Sorun yaşayan bazı kullanıcılar watchOS 7'yi "şimdiye kadarki en kötü watchOS sürümü" olarak tanımlıyor. Daha da kötüsü hata düzeltmeleri ile kullanıma sunulan watchOS 7.0.1'in de söz konusu sorunları gidermemesi.

Apple, watchOS'un önceki herhangi bir sürüme "geri alınmasına" izin vermediği için kullanıcılar işletim sistemin altıncı sürümüne geri de dönemiyor. watchOS 7 kadran paylaşma, uyku takibi, Antrenman ve Fitness uygulamalarındaki yeni özellikler ve otomatik el yıkama algılama fonksiyonuyla gelmişti.

https://discussions.apple.com/thread/251813787

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