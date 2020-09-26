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    Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri

    HMD Global çok yakında yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıtacak. Nokia 7.3 olarak isimlendirilen cihazın render görüntüleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri
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    HMD Global'in 22 Eylül'de Nokia 7.3'ü duyuracağı söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Finlandiyalı şirket söz konusu tarihte yalnızca Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 olmak üzere iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı.

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    OnLeaks, Ipeeworld internet sitesiyle birlikte Nokia 7.3'ün render görüntülerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı. Böylelikle lansmandan önce akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını net bir şekilde görmüş olduk.

    Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri
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    Paylaşılan görüntülere bakılırsa Nokia 7.3 selefi gibi damla çentikli bir tasarımı benimsemeyecek. Cihaz delikli ekranla gelecek. Akıllı telefondaki 6.5 inçlik ekranın Full HD+ çözünürlüğü desteklediği ve kavisli kenarlara sahip olduğu olduğu söyleniyor.

    Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri
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    İşlemci ve batarya detayları

    Nokia 7.3'ün arka panelinde parmak izi sensörü ve Nokia 7.2 gibi dairesel bir kamera ünitesi var. Toplam arka kamera sayısı dörde çıkarılırken, LED flaş da kamera modülünden ayrılarak sol tarafa taşınmış.

    Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri
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    Akıllı telefonun Snapdragon 690 işlemciyle donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca 48 megapiksel ana kamera, 24 megapiksel selfie kamerası ve 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil içereceği de gelen haberler arasında. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://ipeeworld.com/nokia-7-3-renders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 46 dk.
    Alt çerçeve ile yan çerçeveler eşit boyutta olmalı. Apple dışında şunu yapan firma pek çıkmıyor nedense.
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    ebubekirozkann (Ebubekir Özkan) 1 sa.
    ya hala mı nokia yazısını gözümüze sokacaksınız ya... kesin alt çerçeveye nokia yazısını sığdırmak için çerçeveyi kalın tutmuştur
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