Nokia 7.3'ün tasarımı netleşti: İşte render görüntüleri

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HMD Global'in 22 Eylül'de Nokia 7.3'ü duyuracağı söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Finlandiyalı şirket söz konusu tarihte yalnızca Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 olmak üzere iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı.

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OnLeaks, Ipeeworld internet sitesiyle birlikte Nokia 7.3'ün render görüntülerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı. Böylelikle lansmandan önce akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını net bir şekilde görmüş olduk.

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Paylaşılan görüntülere bakılırsa Nokia 7.3 selefi gibi damla çentikli bir tasarımı benimsemeyecek. Cihaz delikli ekranla gelecek. Akıllı telefondaki 6.5 inçlik ekranın Full HD+ çözünürlüğü desteklediği ve kavisli kenarlara sahip olduğu olduğu söyleniyor.

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İşlemci ve batarya detayları

Nokia 7.3'ün arka panelinde parmak izi sensörü ve Nokia 7.2 gibi dairesel bir kamera ünitesi var. Toplam arka kamera sayısı dörde çıkarılırken, LED flaş da kamera modülünden ayrılarak sol tarafa taşınmış.

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Akıllı telefonun Snapdragon 690 işlemciyle donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca 48 megapiksel ana kamera, 24 megapiksel selfie kamerası ve 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil içereceği de gelen haberler arasında. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://ipeeworld.com/nokia-7-3-renders/

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