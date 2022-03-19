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Giyilebilir teknolojilerin özellikleri her geçen gün artmakta. Teknoloji devi Apple'da ürettiği akıllı saatlerin özelliklerini her geçen gün iyileştiriyor. Örneğin Apple Watch Series 4 ile gelen düşme algılama özelliği birçok insanın hayatını kurtardı. Ve bu özellik hâla hayat kurtarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yere düşen bir kadını, taktığı Apple Watch kurtardı.

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Apple Watch'ın düşme algılama özelliği yaşlı kadının hayatını kurtardı

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71 yaşındaki Raylene Hackenwerth düşmeden hemen önce olanları hatırlamasa da düştüğünde Apple Watch taktığı için kendini şanslı sayıyor. Çünkü Raylene'in düşüşü, saatin acil servisi aramasını tetikledi ve saat, onun tam koordinatlarını içeren bir metin mesajını acil servisle paylaştı. Sağlık personelleri, o sırada neredeyse baygın olan Raylene'ye dakikalar içerisinde ulaşabildi ve onu hızla bir şekilde hastaneye taşıdı. Ayrıca Raylene Hackenwerth düştüğü zaman oğlu Jason Hackenwerth, Raylene'nin Apple Watch'ı tarafından annesinin düştüğünü belirten bir metin mesajı aldı. Jason, Apple Watch'ın acil durum özelliklerinden haberdar olmadığını, ancak saati annesine hediye etmeyi seçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı